Der FC Thüringen Weida absolvierte letztes Jahr an der Ostsee ein Trainingslager. – Foto: Mövenpick

Fußball, Wein, Gemeinschaft Die 1. Männermannschaft des FC Thüringen Weida absolviert vom 25. bis 27. Juli ein intensives Trainingslager in Radebeul.

Nach dem Aufenthalt im vergangenen Jahr im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen hat sich der Verein in diesem Sommer für eine regionalere Variante entschieden. In Radebeul finden die Spieler beste Bedingungen vor, um sich gezielt auf die kommende Saison in der Thüringenliga vorzubereiten.

BERICHT des FC Thüringen Weida

Die Vereinsführung reiste bereits im Vorfeld in die sächsische Weinstadt, um sich ein Bild von den Gegebenheiten zu machen. Das Weinbergstadion dient während des Wochenendes als zentraler Trainingsort und bietet mit seiner Lage inmitten der Weinberge eine besondere Atmosphäre. Dort findet am Samstag um 15 Uhr auch ein Testspiel gegen den Radebeuler BC statt. Der Startschuss fällt am Freitagmorgen mit der gemeinsamen Anreise ab dem Treffpunkt Roter Hügel. Nach dem Check-IN in der Jugendherberge steht direkt die erste Trainingseinheit auf dem Plan. Am Nachmittag nutzen Trainer Hendrik Penzel und Präsident Nick Schubert die Gelegenheit für eine sportliche und strukturelle Einordnung. In einer Zeit, in der sich beim FC Thüringen Weida vieles in Bewegung befindet, werden Rückblicke und Ausblicke gemeinsam mit der Mannschaft besprochen. Am frühen Abend geht es zum Weingut Hoflößnitz, wo eine kleine Führung mit Weinverkostung stattfindet. Den Tagesabschluss bildet ein gemeinsames Abendessen im Wirtshaus Sonnenhof. Der Freitag steht damit ganz im Zeichen von Kommunikation, Teamgeist und mentaler Ausrichtung. Testspiel und geselliges Beisammensein

Am Samstag stehen zunächst Frühstück und eine weitere Trainingseinheit auf dem Programm. Anschließend trifft die Mannschaft aus Thüringen am Nachmittag auf den Radebeuler BC. Das Testspiel beginnt um 15 Uhr im Weinbergstadion. Im Anschluss laden die Gäste aus Weida zum gemeinsamen Grillen ein. Die Bratwürste und weitere Grillprodukte werden dabei von der Landfleischerei Weiser aus Steinsdorf bereitgestellt. Das Unternehmen pflegt seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Verein und sorgt dafür, dass auch die Gastgeber aus Sachsen in den Genuss einer originalen Thüringer Rostbratwurst kommen. Am Abend dürfen die Spieler dann individuell die Dresdner Innenstadt erkunden. Ob ein entspannter Abend am Elbufer oder ein Besuch in einer Bar – die Gestaltung bleibt jedem selbst überlassen. Ziel ist es, nach einem intensiven Tag den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu sammeln.

Trotz vieler Neuzugänge bleibt der Mannschaftskern zusammen – Foto: Foto: Thomas Gorlt