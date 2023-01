Fußball vs. Handball Rückspiel in Uelsen für den guten Zweck

Am 27.01.2023 treten die Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen gegen die Fußballer des SV Olympia Uelsen für den guten Zweck an.

Kurz vor Weihnachten 2019 gab es das Duell schon einmal, nun kommt es also zum Rückspiel. Damals war der erste Vergleich Unentschieden ausgegangen.

In der Sporthalle Uelsen wird eine Halbzeit Fußball gespielt, die andere Halbzeit Handball.

Knapp 6500 Euro an Spenden wurden damals generiert, die dem deutschen Krebsforschungszentrum gespendet wurden. Horst Lübben, damals Fitnesscoach der Handballerinnen, war an Krebs erkrankt und verstorben, worauf die Aktion in Leben gerufen wurde.

Neben dem wichtigen Spendenzweck soll aber auch der Spaß im Vordergrund stehen.