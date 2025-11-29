Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball vom Freitag: Viele Chancen in Simmersbach und Aubach
Teaser KLA & KLB DILLENBURG: +++ Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause hat am Freitagabend begonnen: In zwei Derbys setzten sich die Gastgeber durch. In Simmersbach gab es eine Nebelunterbrechung +++
Haiger/Eschenburg. A-Liga Dillenburg, SG Roth/Simmersbach – SG Eschenburg II 4:3 (2:1): Sieben Tore und eine Unterbrechung wegen Nebels - die Freitagabendpartie auf dem Kunstrasenfeld in Simmersbach bot ein unterhaltsames Hin und Her. RoSi-Sprecher Benjamin Nassauer bilanzierte: „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben vielleicht etwas mutiger nach vorn gespielt als Eschenburg und hatten die klareren Tormöglichkeiten.“