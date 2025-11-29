Fußball vom Freitag: Viele Chancen in Simmersbach und Aubach

Haiger/Eschenburg. A-Liga Dillenburg, SG Roth/Simmersbach – SG Eschenburg II 4:3 (2:1): Sieben Tore und eine Unterbrechung wegen Nebels - die Freitagabendpartie auf dem Kunstrasenfeld in Simmersbach bot ein unterhaltsames Hin und Her. RoSi-Sprecher Benjamin Nassauer bilanzierte: „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben vielleicht etwas mutiger nach vorn gespielt als Eschenburg und hatten die klareren Tormöglichkeiten.“