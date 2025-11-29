 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Fußball, Schmuckfoto: Archivfoto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch
Fußball, Schmuckfoto: Archivfoto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch

Fußball vom Freitag: Viele Chancen in Simmersbach und Aubach

Teaser KLA & KLB DILLENBURG: +++ Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause hat am Freitagabend begonnen: In zwei Derbys setzten sich die Gastgeber durch. In Simmersbach gab es eine Nebelunterbrechung +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
KLB Dillenburg
Eschenburg II
Roth/Simm.
SSV Donsbach
Langenaubach

Haiger/Eschenburg. A-Liga Dillenburg, SG Roth/Simmersbach – SG Eschenburg II 4:3 (2:1): Sieben Tore und eine Unterbrechung wegen Nebels - die Freitagabendpartie auf dem Kunstrasenfeld in Simmersbach bot ein unterhaltsames Hin und Her. RoSi-Sprecher Benjamin Nassauer bilanzierte: „Der Sieg geht in Ordnung. Wir haben vielleicht etwas mutiger nach vorn gespielt als Eschenburg und hatten die klareren Tormöglichkeiten.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 029.11.2025, 17:49 Uhr
RedaktionAutor