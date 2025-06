Der Mann des goldenen Treffers: Melwin Derfuss – Foto: Anna-Lena Deter

Fußball verrückt in Buchen Der TSV Billigheim sichert sich durch einen Treffer in der 98. Minute den Aufstieg in die Landesliga Odenwald. Verlinkte Inhalte LL Odenwald Billigheim Valentin Nentwich Marvin Flad Kai Bauer + 4 weitere

Beim Relegationsfinale am vergangenen Sonntag in Buchen spielten sich in der Nachspielzeit schier unglaubliche Szenen ab. Die knapp 2.000 anwesenden Zuschauer sollten ihr Kommen nicht bereuen.

"Ich kann nicht mehr. Wenn man es sich hätte malen können, dann genau so", waren die Worte von Billigheims Trainer Marvin Flad direkt nach dem Spiel und wie recht er hatte. In der 98. Minute versetzte Melwin Derfuss die "Blaue Wand" im Buchener Frankenlandstadion in ein Tollhaus, als er mit seinem technisch hochanspruchsvollen Kopfball den 4:3-Siegtreffer markierte.

Doch der Reihe nach!

Nach vier Minuten war es Melwin's jüngerer Bruder Luca, der seine Farben in Front brachte. Ein Treffer der den Billigheimern nicht die gewünschte Sicherheit brachte, wie Spielertrainer Kai Bauer anmerkte: " Leider gab uns das frühe Tor nicht die erhoffte Sicherheit. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, konnten diesen aber nicht für uns nutzen. Pülfringen war stets gefährlich und kam dann auch zum Ausgleich." Diesen besorgte Top-Torjäger Knüll, als er der hoch stehenden TSV-Defensive entwischte und den herauseilenden Göhl umkurvte und locker zum 1:1 einschob.

Bis zum Pausenpfiff hatte Billigheim spielerisches Oberwasser, der Kontrahent aus Pülfringen die etwas gefährlicheren Aktionen.

Dies änderte sich nach der Pause, als innerhalb von nur wenigen Minuten M. Derfuss und Wörtmüller zwei Mal die Führung auf dem Fuß hatten. Billigheim drängte auf den Führungstreffer und schob ein ums andere Mal über den herausragenden Spielertrainer Bauer an. Und Pülfringen ? - Diese kamen in der 63. Minute das erste Mal im zweiten Durchgang vors Tor und gingen nach einer klasse Einzelaktion des stark aufspielenden Hartmann in Führung. Billigheim wurde fortan noch energischer von seinen Fans unterstützt und zum Ausgleich "getragen": " Ein großer Dank geht vor allen Dingen auch an die Piranhas Neckarelz, die uns in beiden Spielen unglaublich unterstützt hatten", so Kai Bauer rückblickend auf die Stimmung bei den beiden Spielern.