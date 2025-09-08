Fußball verkehrt im Bergsträßer Gruppenliga-Derby

Fehlheim. Das Bensheimer Derby in der Gruppenliga am ersten Winzerfest-Sonntag zwischen dem VfR Fehlheim und der TSV Auerbach endete am Sonntagabend mit einem 2:2 (0:2). Nimmt man die Spielanteile und das Chancenverhältnis, dann hätten die Fehlheimer den heimischen Rasenplatz eigentlich als Sieger verlassen müssen. Betrachtet man hingegen nur den Spielverlauf, dann war für die Gäste durchaus mehr drin.

Immerhin bleiben mit diesem Resultat beide Mannschaften in der Verfolgerrolle von Spitzenreiter VfB Ginsheim, wenn auch der Abstand bereits satte neun Punkte beträgt. Vorteil Auerbach: Die TSV hat noch das Nachholspiel gegen den FC Fürth am 15. Oktober in der Hinterhand.

Zurück zum Sonntagabend: Zur Pause führte die TSV vor 150 Zuschauern mit 2:0 – und das nach einem Spielabschnitt, den klar Gegner Fehlheim bestimmte. Paul Herbel, Evangelos Politakis und Marc Perchner ließen aber beste Torchancen liegen. Die Gäste zeigten sich hingegen effektiver, waren durch Mustafa Hami und Rene Brunner mit einem Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff erfolgreich und hatten so den Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Was folgte, war ein noch stärkerer Druck der Gastgeber gegen einen Gegner, dem zusehends die Kräfte schwanden. Percy Felix (62.) brachte den VfR mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel, und Marc Perchner (76.) gelang mit seinem siebten Saisontor der mehr als verdiente 2:2-Ausgleich in einer intensiv geführten Begegnung mit insgesamt neun Gelben Karten. Hier hatte Auerbach mit 5:4 die Oberhand.

„Auch wenn wir nach einem 0:2 zurückgekommen sind, fühlt sich das wie eine Niederlage an“, sagte VfR-Trainer Sebastian Lindner aufgrund der zahlreichen vergebenen Fehlheimer Torchancen. Etwas zufriedener wirkte auf der Gegenseite Auerbachs Coach Giuliano Tondo. „Wir können mit dem Unentschieden, das wir uns erkämpft haben, trotz unserer zwischenzeitlichen 2:0-Führung gut leben“, zog der Übungsleiter sein Fazit.

Tore: 0:1 Hami (45., Strafstoß), 0:2 Brunner (45.+1), 1:2 Felix (62.), 2:2 Perchner (76.). – Schiedsrichter: Schandry (Königstein). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Stefanov/David, de Simone.





