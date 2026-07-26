Fußball verbindet – VfB und Phönix gemeinsam für den Lübecker Fußball

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In einer offenen und konstruktiven Gesprächsrunde haben Vertreter des VfB Lübeck und des 1. FC Phönix Lübeck über die positive Entwicklung des Fußballs in der Hansestadt beraten. Initiiert wurde das Treffen im Lübecker Rathaus gemeinsam von Felix Schmelzer (Schmelzer Hörsysteme, Sponsor des VfB Lübeck) und Stadtpräsident Henning Schumann, begleitet von den Lübecker Nachrichten.

Neben Schmelzer und Schumann nahmen auch Bürgermeister Jan Lindenau, Frank Salomon als Vertreter des 1. FC Phönix Lübeck sowie Sebastian Rath und Tobias Redlich für den VfB Lübeck an dem Austausch teil. Im Zentrum der Gespräche stand die bevorstehende Phase, in der sich das Stadion an der Lohmühle für die Fans zum absoluten Hotspot des regionalen Fußballs entwickeln wird.

Auf beide Lübecker Regionalligisten wartet ein echter Terminkalender mit zahlreichen sportlichen Höhepunkten. Für den VfB Lübeck startet die Saison im heimischen Stadion mit der Partie gegen den SC Weiche Flensburg 08, gefolgt von hochkarätigen Heimspielen gegen den VfB Oldenburg, den Hamburger SV II und die SV Drochtersen/Assel.

Ein absoluter Höhepunkt im Kalender steigt am 15. August, wenn es beim mit Spannung erwarteten Stadtderby zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Phönix Lübeck auf der Lohmühle zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Bereits eine Woche zuvor trägt Phönix sein Auftakt-Heimspiel in der Regionalliga ebenfalls auf der Lohmühle aus. Den stimmungsvollen Abschluss dieser Serie bildet schließlich das DFB-Pokalspiel des 1. FC Phönix Lübeck gegen den SC Paderborn, das ebenfalls im Traditionsstadion ausgetragen wird.

Das Treffen der Vereinsspitzen und der Stadtpolitik verlief in einer durchweg positiven und partnerschaftlichen Atmosphäre. Das Treffen markiert einen harmonischen Kurswechsel nach früheren verbalen Zankereien, bei dem die Beteiligten Einigkeit und eine starke Zusammenarbeit für den Lübecker Fußball demonstrierten.