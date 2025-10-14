Fußball verbindet Menschen

Eine inspirierende Reise voller Herz, Freundschaft und sportlicher Leidenschaft. Die Spieler des SV Victoria St. Wendel, Jan Schmelzer und Markus Juen, haben kürzlich eine besondere Mission in Ägypten erfüllt. Seit Monaten wurde die Reise geplant, und die Vorfreude auf das Projekt war groß. Ziel war es, Land und Leute kennenzulernen und dabei vor allem Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten.

Die beiden Aktiven verbrachten 14 Tage in der ägyptischen Hauptstadt, abseits der Touristenpfade, um authentische Einblicke in das Leben der Menschen zu gewinnen. Unterstützt wurden sie dabei von Sayed Mohamed, dem Leiter von Abacuzz Reisen Egypt, der sich seit Jahren für die Kinder- und Jugendförderung im Bereich Fußball engagiert. Für viele Kinder ist Fußballspielen ohne die nötige Ausrüstung und das finanzielle Engagement von Sayed kaum möglich – eine Situation, die Jan und Markus mit ihrer Aktion ändern wollten.

Dank der großzügigen Unterstützung ihrer Mitspieler und Freunde reisten die beiden mit sieben zusätzlichen Geschenk-Koffern voller Trikots, Fußballschuhe und Trainingsmaterialien nach Kairo. Diese wurden bei ihrer Ankunft mit Freudentränen an die Kinder verteilt, die sich über die unerwartete Unterstützung sehr freuten.

In der letzten Woche ihres Aufenthalts wurden Jan und Markus durch Mitglieder des Vorstands des SV Victoria St. Wendel sowie dem aktiven Spieler Stefan Noss verstärkt. Gemeinsam sammelten sie wertvolle Eindrücke, knüpften internationale Freundschaften und zeigten einmal mehr, wie Fußball Menschen verbindet – unabhängig von Nationalität und Sprache.

Die Aktion hat vielen bewusst gemacht, wie wichtig Werte wie Gemeinschaft, Unterstützung und Fairness sind – gerade in einer Zeit, in der Materialismus, Neid und Missgunst oft im Vordergrund stehen. Das Engagement der Spieler und aller Unterstützer wurde mit großer Dankbarkeit aufgenommen und hinterlässt bleibende Eindrücke bei allen Beteiligten.