 2026-04-14T12:48:59.332Z

Transfers

Fußball-Verbandsligist Steinbach II vermeldet Zusagen

Teaser VL MITTE: +++ Vertragsverlängerungen und aufrückende Jugendspieler: Der Kader des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II für die kommende Saison nimmt Konturen an +++

von Redaktion · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser
Rücken aus der U19 in die U23 des TSV Steinbach II auf (v. li.) Fabio Zabel, Leo Kadenbach und Luis Karl. © TSV Steinbach Haiger
Rücken aus der U19 in die U23 des TSV Steinbach II auf (v. li.) Fabio Zabel, Leo Kadenbach und Luis Karl. © TSV Steinbach Haiger

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II

Haiger. Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II bastelt am Kader für die kommende Saison. Neben ersten Vertragsverlängerungen sind sechs Spieltage vor Saisonende auch bereits vier Nachwuchstalente fest in den Kader für die Saison 2026/27 aufgenommen worden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.