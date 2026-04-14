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Fußball-Verbandsligist Steinbach II vermeldet Zusagen
Teaser VL MITTE: +++ Vertragsverlängerungen und aufrückende Jugendspieler: Der Kader des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II für die kommende Saison nimmt Konturen an +++
Haiger. Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II bastelt am Kader für die kommende Saison. Neben ersten Vertragsverlängerungen sind sechs Spieltage vor Saisonende auch bereits vier Nachwuchstalente fest in den Kader für die Saison 2026/27 aufgenommen worden.