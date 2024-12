Fußball-Verbandsliga: Vogelwild war einmal

VL aktuell: Cleeberg feiert Dill, Ederbergland gewinnt weiter Cleeberg punktet beim SV Wiesbaden durch späte Elfmeterparade +++ Ederbergland souverän +++ Zeilsheim in Hadamar und Biebrich in Pohlheim +++ Kellerduell in Waldgirmes +++ Schwere Auswärtsaufgabe für Kinzenbach