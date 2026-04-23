Fußball-Verbandsliga: Steinbach II hat eine Rechnung offen

Wird Erstmannschaftsleihgabe Maximilian Pronichev (l.) erneut in der „Zweiten“ spielen? © Björn Franz

Haiger. Bleibt der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte weiter das Team der Stunde? Nach zuletzt fünf Partien in Folge ohne Niederlage, darunter vier Siege, empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag um 15 Uhr den SV Wiesbaden. Die Gäste stehen auf Rang 13 und benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte.