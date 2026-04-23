 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Fußball-Verbandsliga: Steinbach II hat eine Rechnung offen

Teaser VL MITTE: +++ Bleibt der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga das Team der Stunde? Fünf Spiele ohne Niederlage machen den TSV für das Heimspiel gegen den SV Wiesbaden zum Favoriten +++

von Redaktion · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser
Wird Erstmannschaftsleihgabe Maximilian Pronichev (l.) erneut in der „Zweiten“ spielen? © Björn Franz
Wird Erstmannschaftsleihgabe Maximilian Pronichev (l.) erneut in der „Zweiten“ spielen? © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
SV Wiesbaden

Haiger. Bleibt der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte weiter das Team der Stunde? Nach zuletzt fünf Partien in Folge ohne Niederlage, darunter vier Siege, empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag um 15 Uhr den SV Wiesbaden. Die Gäste stehen auf Rang 13 und benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.