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Ligavorschau
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Fußball-Verbandsliga: Steinbach II hat eine Rechnung offen
Teaser VL MITTE: +++ Bleibt der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga das Team der Stunde? Fünf Spiele ohne Niederlage machen den TSV für das Heimspiel gegen den SV Wiesbaden zum Favoriten +++
Haiger. Bleibt der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte weiter das Team der Stunde? Nach zuletzt fünf Partien in Folge ohne Niederlage, darunter vier Siege, empfängt die Regionalliga-Reserve am Sonntag um 15 Uhr den SV Wiesbaden. Die Gäste stehen auf Rang 13 und benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte.