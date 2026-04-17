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Ligavorschau
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Fußball-Verbandsliga: Das Duell der Top-Torjäger
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga stehen der SSC Burg und der TSV Steinbach II vor Auswärtsaufgaben. In einem Duell geht es um die Frage, wer seinen Torjäger besser in Position bringt +++
Herborn/Haiger. Auf den SSC Burg und auf den TSV Steinbach II warten in der Fußball-Verbandsliga Mitte zwei schwere Auswärtsaufgaben bei Teams aus der Spitzengruppe. Beide wollen vor allem verhindern, dass ihr Abstand zur Gefahrenzone schmilzt. Bereits am Samstag gastiert der SSC Burg beim Rangfünften FC Waldbrunn, tags darauf reist die Steinbacher Regionalliga-Reserve zu Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar.