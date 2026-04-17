 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Fußball-Verbandsliga: Das Duell der Top-Torjäger

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga stehen der SSC Burg und der TSV Steinbach II vor Auswärtsaufgaben. In einem Duell geht es um die Frage, wer seinen Torjäger besser in Position bringt +++

von Redaktion · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Benit Dinaj (l.) vom TSV Steinbach II steht im Moment auf Platz eins der Torschützenliste. (Archivbild) © Lars Hinter
Benit Dinaj (l.) vom TSV Steinbach II steht im Moment auf Platz eins der Torschützenliste. (Archivbild) © Lars Hinter

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
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FC Waldbrunn
SSC Juno Burg

Herborn/Haiger. Auf den SSC Burg und auf den TSV Steinbach II warten in der Fußball-Verbandsliga Mitte zwei schwere Auswärtsaufgaben bei Teams aus der Spitzengruppe. Beide wollen vor allem verhindern, dass ihr Abstand zur Gefahrenzone schmilzt. Bereits am Samstag gastiert der SSC Burg beim Rangfünften FC Waldbrunn, tags darauf reist die Steinbacher Regionalliga-Reserve zu Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.