Fußball-Verbandsliga: Das Duell der Top-Torjäger

Benit Dinaj (l.) vom TSV Steinbach II steht im Moment auf Platz eins der Torschützenliste. (Archivbild) © Lars Hinter

Herborn/Haiger. Auf den SSC Burg und auf den TSV Steinbach II warten in der Fußball-Verbandsliga Mitte zwei schwere Auswärtsaufgaben bei Teams aus der Spitzengruppe. Beide wollen vor allem verhindern, dass ihr Abstand zur Gefahrenzone schmilzt. Bereits am Samstag gastiert der SSC Burg beim Rangfünften FC Waldbrunn, tags darauf reist die Steinbacher Regionalliga-Reserve zu Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar.