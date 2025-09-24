 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Beenden Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II und Trainer Niklas Karcher am Mittwoch gegen Dietkirchen die kleine Negativserie? (Archivfoto) © Jens Schmidt
Fußball-Verbandsliga: Aussprache bei Steinbach II

Teaser VL MITTE: +++ Nach zwei Pleiten in Serie und vor dem Duell Mittwoch gegen Dietkirchen haben sich die „Jungs“ des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II laut Trainer Karcher zusammengesetzt +++

Haiger. Doppelter Einsatz für den TSV Steinbach II (8.) in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Ehe die Regionalliga-Reserve am Sonntagnachmittag den SV Hadamar (4.) empfängt, kreuzt sie bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) mit einem anderen Gegner aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Klingen. Dann nämlich ist der im Tabellenkeller (14.) steckende TuS Dietkirchen zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Serie will der TSV II zurück in die Spur finden.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

