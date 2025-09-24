Fußball-Verbandsliga: Aussprache bei Steinbach II

Haiger. Doppelter Einsatz für den TSV Steinbach II (8.) in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Ehe die Regionalliga-Reserve am Sonntagnachmittag den SV Hadamar (4.) empfängt, kreuzt sie bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) mit einem anderen Gegner aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Klingen. Dann nämlich ist der im Tabellenkeller (14.) steckende TuS Dietkirchen zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Serie will der TSV II zurück in die Spur finden.