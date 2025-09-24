Fußball-Verbandsliga: Aussprache bei Steinbach II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser VL MITTE: +++ Nach zwei Pleiten in Serie und vor dem Duell Mittwoch gegen Dietkirchen haben sich die „Jungs“ des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II laut Trainer Karcher zusammengesetzt +++
Haiger. Doppelter Einsatz für den TSV Steinbach II (8.) in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Ehe die Regionalliga-Reserve am Sonntagnachmittag den SV Hadamar (4.) empfängt, kreuzt sie bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) mit einem anderen Gegner aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Klingen. Dann nämlich ist der im Tabellenkeller (14.) steckende TuS Dietkirchen zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Serie will der TSV II zurück in die Spur finden.