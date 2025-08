Fußball-Verband Niederrhein ändert umstrittene Regel

Diese Nachricht kurz vor dem Start der Saison 2025/26 in den Amateurklassen wird viele Vereine freuen. Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) ändert seine Durchführungsbestimmungen für die kommende Spielzeit in einem entscheidenden Punkt.

Nicht nur die betroffenen Vereine, sondern auch viele Funktionäre hatten beim Thema Punktgleichheit ein Umdenken des Verbandes gefordert. Die Klubs, die im Auf- und Abstiegskampf Entscheidungsspiele bestreiten mussten, ärgerten sich, dass die Saison erheblich in die Länge gezogen wurde. Das wurde im Abstiegskampf der Bezirksliga auf die Spitze getrieben.

Künftig wird wieder der direkte Vergleich den Ausschlag geben, wenn Teams im Auf- und Abstiegskampf nach dem letzten Spieltag punktgleich sein sollten. In den vergangenen beiden Jahren hatte der FVN in diesem Fall auf Entscheidungsspiele gesetzt. Jetzt heißt es aus gutem Grund: Kommando zurück zur Regelung, die zuletzt in der Saison 2022/23 gegolten hatte. Entscheidungsspiele wird es nur noch geben, wenn Vereine im direkten Vergleich punkt- und torgleich sein sollten.

Verspätetes Saisonende

Denn der letzte Absteiger aus der Klasse konnte erst zweieinhalb Wochen nach dem Ende der regulären Saison ermittelt. Ratingen 04/19 II machte durch zwei souveräne Siege (3:0, 5:0) in den Relegationsspielen gegen den VfB Uerdingen den Verbleib in der Liga perfekt.

Diese beiden Partien konnten allerdings erst mit eineinhalb Wochen Verspätung beginnen. Der Grund: In der Gruppe vier der Bezirksliga musste der Teilnehmer an der Relegation erst in einer Entscheidungsrunde ermittelt werden, weil der VfB Uerdingen, der TSV Krefeld-Bockum und Alemannia Pfalzdorf punktgleich waren.

Kurios: Um ein Haar hätte es noch eine weitere Entscheidungsrunde gegeben. Denn der VfB Uerdingen vergab im letzten Spiel der Runde beim Pfalzdorfer 2:1-Sieg kurz vor Schluss die Riesenchance zum 2:2. Bei diesem Resultat hätten die beiden Kontrahenten zwei weitere Entscheidungsspiele bestreiten müssen, weil sie in der Gruppe mit drei Teams dann punkt- und torgleich gewesen wäre.

Doch für Alemannia Pfalzdorf gab es vor 1000 Zuschauern ein Happy End und am 18. Juni den pünktlichen Abflug zur Mannschaftsfahrt an den Ballermann. Den Flieger nach Mallorca hätte das Team verpasst, wenn es in die Relegation gegen Ratingen 04/19 II gemusst hätte. „Dabei hatten wir schon extra einen Abflugtermin weit nach dem Ende der Saison gewählt, weil wir wussten, dass es eine Relegation geben würde“, sagte Teammanager Gilbert Wehmen damals.

Pro Planungssicherheit

Nicht nur der Pfalzdorfer Trainer Thomas Erkens hatte nach der Partie gegen Uerdingen eine Rückkehr zum direkten Vergleich gefordert. „Der Charakter dieser Entscheidungsspiele ist zwar schön, zumal sie viele Zuschauer anziehen. Doch sie sind im Amateurbereich überflüssig. Alle sind froh, wenn die Saison vorbei ist. Doch so wird sie unnötig in die Länge gezogen“, sagte Erkens damals.

Auch Holger Tripp, Mitglied des Verbands-Fußballausschusses und Staffelleiter der Oberliga sowie Bezirksliga-Gruppe 4, hatte sich für eine Rückkehr zum direkten Vergleich ausgesprochen. „Dann hätten die Vereine auch mehr Planungssicherheit, weil sie wüssten, dass fällige Relegationsrunden direkt nach der Saison starten könnten“, sagte er. Diese Planungssicherheit gibt es jetzt. „Vereine und Funktionäre haben zwei Jahre gemeckert. Ich bin froh, dass es jetzt klappt“, so Tripp.

Es muss noch eine formale Hürde genommen werden. Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) muss bei seinem Verbandstag am 30. August eine Änderung der Spielordnung rückwirkend zum 1. Juli beschließen, um die Rückkehr zum direkten Vergleich zu ermöglichen. Das dürfte reine Formsache sein.