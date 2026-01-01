Fußball-Vakanz in Daun: Wie geht es weiter?

Zur kommenden Runde soll die Fußball-Vakanz in der Kreisstadt jedoch wieder ein Ende haben. Das ließ der Vorsitzende Frank Wieber im Gespräch mit dem TV durchblicken: „Priorität eins ist, eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen, Priorität zwei ist eine Spielgemeinschaft. Jetzt gilt es, dass die handelnden Personen ins Arbeiten kommen.“ Mehr wollte Wieber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Zu Monatsbeginn hatte Kasper Wlodarek, Spielertrainer der Rengener, im Gespräch mit dem TV eine mögliche Kooperation mit dem TuS ins Spiel gebracht.

Einst wurde hier sogar Verbandsligafußball gespielt. In den vergangenen Jahren fristete der TuS 05 Daun jedoch nur noch ein Schattendasein in den unteren Ligen. Nachdem die Personalnot zu groß geworden war, meldete der Verein zur aktuellen Saison sogar überhaupt keine Herrenmannschaft mehr. Die verbliebenen Akteure schlossen sich umliegenden Vereinen an, darunter vor allem dem C-20-Ligisten SC Rengen und dem A-8-Ligisten SG Wallenborn (FuPa berichtete). Seitdem herrscht Tristesse am Wehrbüsch.

„Wir sind sehr zufrieden damit und haben eine gewisse Qualität, um oben mitzuspielen. Dennoch sind wir immer noch ein Aufsteiger“, sagt Urbild. Nach seiner Ansicht lässt das Defensivverhalten jedoch noch zu wünschen übrig. 28 Gegentreffer seien zu viel: „Das ist ein Mannschaftsproblem. Wir haben uns zwar im Spiel gegen den Ball verbessert, aber uns unterlaufen noch immer zu viele einfache Fehler. Das hat nicht nur mit den Abwehrspielern oder unserem Torwart zu tun – Verteidigen fängt schon vorne an.“

Starker Aufsteiger: Was die SG Fidei jetzt noch vorhat: Rund 35 Kilometer südwestlich von Daun, in und um Zemmer, blickt man bei der SG Fidei auf ein erfolgreiches Jahr zurück: In der ersten Halbserie nach dem lang ersehnten Aufstieg akklimatisierte sich die Sportgemeinschaft in der Kreisliga A9 schnell an das höhere Tempo und die erfahrenen Mannschaften. Zur Winterpause steht für das Team von Trainer Michael Urbild ein guter sechster Platz zu Buche. 26 Punkte aus 15 Partien bedeuten elf Zähler Rückstand auf Platz eins sowie sieben Punkte auf Relegationsrang zwei. Satte 16 Punkte Vorsprung haben die Vereinigten aus Zemmer, Rodt und Schleidweiler auf den ersten Abstiegsplatz.

Offensiv hingegen läuft es rund, wofür vor allem der 33-jährige Spieler-Co-Trainer Philipp Gulden verantwortlich ist. Mit zehn Treffern ist er bester Torschütze der SG, zudem steuerte der frühere Dörbacher Bezirksligaspieler zwölf Vorlagen bei. „Philipp ist ein sehr erfahrener Zielspieler. Er kann Bälle gut verarbeiten, aber auch vorlegen. Allerdings hat er ungefähr sechs Tore zu wenig. Philipp hat die Qualität, muss aber an seiner Konzentration arbeiten.“ Auch Guldens Engagement als Assistent schätzt Urbild: „Er will bei mir lernen, und bisher macht er das super. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu ihm.“

Für den restlichen Saisonverlauf erhält der Fidei-Angriff Zuwachs: Alexander Wingert, der auch mit seinem Ex-Verein SV Dreis in Verbindung gebracht worden war, kommt vom Bezirksligisten FSV Salmrohr. Zuvor sammelte Wingert bei Rot-Weiss Wittlich Rheinlandliga-Erfahrung. Urbild freut sich auf ein bekanntes Gesicht: „Als ich vor Jahren in meinem Heimatverein SV Niersbach Jugendtrainer war, hat er unter mir gespielt. Seitdem hatte ich immer wieder Kontakt mit ihm. Er wollte sich höherklassig beweisen, bekam dort aber nicht die gewünschte Spielzeit. So wechselt Alexander nun zu uns, um wieder mehr zum Einsatz zu kommen.“ Weitere Transfers sind laut Urbild in der Winterpause nicht geplant.

Konkrete Gespräche, was sein Engagement über den Sommer hinaus angeht, stehen demnächst an. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe noch Ziele mit dem Verein und der Mannschaft, deshalb gehe ich davon aus, dass sich nichts verändern wird“, sagt der 52-Jährige. Ein Ziel für diese Saison sei ein Platz zwischen drei und sechs: „Das wäre vollkommen in Ordnung. Wir wollen so lange wie möglich an den ersten drei dranbleiben und Druck aufbauen.“

Kommen und Gehen bei der SG Altrich: Zehn Punkte aus 15 Partien und der drittletzte Tabellenplatz: In den verbleibenden elf Spielen muss Spielertrainer Daniel Kläs mit seinem Team von der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen in der Kreisliga A9 einen Zwei-Punkte-Rückstand aufholen, um (mindestens) noch den rettenden elften Platz zu erreichen. Neuzugänge sollen den Kader nun qualitativ wie quantitativ verstärken.

Mittelfeldspieler Ledjon Zhollanji (34) kehrt nach nur einer halben Saison vom SV Neuerburg zurück und „wird uns definitiv in der Breite weiterhelfen – gerade, weil er auf der Sechs, Acht und weiteren Positionen spielen kann“, sagt Kläs. Mit der Empfehlung von 19 Treffern für den SV Wittlich II, der ebenso wie Neuerburg in der C-21 spielt, kommt Angreifer Raphael Dresen. „Er hat seinen Torinstinkt bereits unter Beweis gestellt und soll das nun auch zwei Klassen höher tun“, so der Altricher Coach. Verlassen hat die SG indes Alexander Schaaf. Den überwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzten Stürmer zieht es nach Neuerburg.

A-Junior Bastian Arent trainiert bereits seit dem Sommer mit und darf ab Februar auch Pflichtspiele für die SG bestreiten. In ihm sieht Kläs eine vielversprechende Perspektive: „Basti bringt eine gute Veranlagung mit und hat Stammplatzpotenzial. Wir werden ihn sukzessive an den Seniorenbereich heranführen.“

Mitte Oktober war Michael Scholer nach einer Serie von sieben Niederlagen in Folge von seinem Traineramt zurückgetreten. Unter dem zuvor als Spielertrainer der zweiten Mannschaft fungierenden Kläs setzte sich der Misserfolg zunächst fort, ehe es im letzten Spiel vor der Winterpause beim 5:3-Erfolg über den ebenfalls abstiegsbedrohten FV Hunsrückhöhe Morbach II den langersehnten dritten Saisonsieg zu bejubeln gab.

Stühlerücken in Heiligkreuz: Beim A-7-Ligisten VfL Trier gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank: Nach insgesamt 22 Jahren legt Sebastian Oberbillig ab dem neuen Jahr eine Pause ein. Neuer Assistent von Trainer Marco Neumann wird Oliver Sollner, zuvor Coach der A-Junioren der JSG Trier-Süd, die der VfL gemeinsam mit den Nachbarvereinen DJK St. Matthias und der Spielvereinigung 1958 Trier bildet. Dort ist mittlerweile Dominik Müller-Wintersig eingestiegen. Der 34-Jährige und der sportlich kriselnde Bezirksligist SG Zewen-Igel-Liersberg/Langsur hatten sich Mitte Oktober nach gut zwei Jahren getrennt (TV berichtete). Torwart Maurice Mangerich kehrt nach einer halben Saison beim Ligakonkurrenten FSV Tarforst II zurück nach Heiligkreuz.