Fußball-Urgestein Paul Kaiser aus Nütterden ist tot

Sein Leben war der Fußball. Paul Kaiser aus Nütterden ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Seine Fußballer-Laufbahn begann als Schüler beim SV 1927 Nütterden. Mit diesem Verein schaffte er im Spieljahr 1959/60 den Aufstieg in die Bezirksklasse. 2017 wurde er anlässlich des 90-jährigen Bestehens seines Heimatvereins mit der Verdienstnadel in Silber des Fußball-Verbandes Niederrhein ausgezeichnet.

Paul Kaiser war bei den Alten Herren in Nütterden aktiv und jahrelang Altherren-Obmann. Unvergesslich ist seine erfolgreiche Zeit als ehemaliger Spieler des SC 1863 Kleve. Die Anlagen an der Königsallee und am Bresserberg, wo viele Lokalkämpfe gegen den VfB Kleve oder andere namhafte Gegner vor vielen tausend Anhängern ausgetragen wurden, war sein Zuhause.

Von 1983 bis 1986 war er Trainer der DJK Mehr-Niel. Unter Spielertrainer Paul Kaiser schaffte die DJK im Jahr 1985 den Aufstieg in die Kreisliga A. Auch mit dem TuS Kranenburg gelang mit ihm als Spielertrainer 1977 der Aufstieg in die Bezirksklasse. Paul Kaiser war auch Trainer des SV 07 Griethausen.