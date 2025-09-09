 2025-09-04T13:21:47.781Z

– Foto: Rene Heinze

Fußball unter der Woche: Empor Weimar (D) heute gegen Martinroda 💙💛

D-Jun KOL Mittelth.
Martinroda
FC Empor 06

Heute, 17:30 Uhr
FC Empor Weimar 06
FSV Martinroda
17:30

Dienstagabend ist wieder Fußballzeit! Unsere D-Junioren empfangen den FSV Martinroda zum Nachholspiel des 3. Spieltags. Gespielt wird im Wimaria-Stadion – perfekte Bühne also für spannende Minuten und hoffentlich viele Tore. Die Jungs sind heiß darauf, zuhause Vollgas zu geben und mit der Unterstützung von Eltern, Freunden und Fans einen starken Auftritt hinzulegen.

Anstoß ist um 17:30 Uhr – kommt vorbei und feuert das Team an!

💙💛

