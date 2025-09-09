Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Rene Heinze
Fußball unter der Woche: Empor Weimar (D) heute gegen Martinroda 💙💛
Dienstagabend ist wieder Fußballzeit! Unsere D-Junioren empfangen den FSV Martinroda zum Nachholspiel des 3. Spieltags. Gespielt wird im Wimaria-Stadion – perfekte Bühne also für spannende Minuten und hoffentlich viele Tore. Die Jungs sind heiß darauf, zuhause Vollgas zu geben und mit der Unterstützung von Eltern, Freunden und Fans einen starken Auftritt hinzulegen.
Anstoß ist um 17:30 Uhr – kommt vorbei und feuert das Team an!