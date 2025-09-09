Fußball unter der Woche: Empor Weimar (D) heute gegen Martinroda 💙💛

Dienstagabend ist wieder Fußballzeit! Unsere D-Junioren empfangen den FSV Martinroda zum Nachholspiel des 3. Spieltags. Gespielt wird im Wimaria-Stadion – perfekte Bühne also für spannende Minuten und hoffentlich viele Tore. Die Jungs sind heiß darauf, zuhause Vollgas zu geben und mit der Unterstützung von Eltern, Freunden und Fans einen starken Auftritt hinzulegen.