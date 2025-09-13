Fußball und Wahlsonntag im Doppelpack 3. Spieltag in der Kreisliga C: SV Lohmar II vor Heimspiel gegen SF Aegidienberg II Verlinkte Inhalte Kreisliga C6 Sieg SV Lohmar II Aegidienberg II

Am kommenden Sonntag empfängt die zweite Mannschaft des SV Lohmar um 12:30 Uhr die Zweitvertretung der SF Aegidienberg am heimischen Donrather Dreieck. Nach der deutlichen Niederlage gegen den TuS Altenrath (2:5) brennen die Jungs auf Wiedergutmachung und wollen eine klare Reaktion zeigen.

Die Mannschaft wurde zu Saisonbeginn komplett neu aufgestellt und befindet sich weiterhin in einer Findungsphase, um als Einheit zusammenzuwachsen. Zwar fehlt es hier und da noch an eingespielten Abläufen, doch die Entwicklung ist deutlich spürbar – und das Wichtigste: Die Stimmung im Team ist hervorragend – sowohl auf als auch neben dem Platz. Passend dazu gibt es weiteren Rückenwind: Unter der Woche konnte der SV Lohmar drei Neuzugänge vermelden, von denen zwei bereits am Sonntag spielberechtigt sein werden. Damit erhöhen sich nicht nur die personellen Optionen, sondern auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders – ein weiterer Schritt in Richtung Stabilität und Breite.

Trainer Rudi Thomas sieht seine Mannschaft trotz aller Umstellungen gut vorbereitet. Auch ohne Co-Trainer Alessandro Esposito, der derzeit verhindert ist, geht das Team fokussiert und selbstbewusst in die Partie. Schon vor zwei Wochen bewies Lohmar II beim 6:3-Heimsieg gegen Hurst-Rosbach III seine Offensivstärke – nun soll gegen Aegidienberg auch defensiv mehr Stabilität einkehren. Die Gäste stehen im unteren Tabellendrittel und haben bislang vor allem in der Abwehr Probleme gezeigt. Ein weiterer Heimsieg wäre für Lohmar nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein starkes Signal für die Entwicklung der jungen Truppe.