Fußball-Turnier für Inklusions-Teams bei der Alemannia Inklusions-Fußball hat bei Alemannia Pfalzdorf schon Tradition.

Alemannia Pfalzdorf richtet am kommenden Samstag, 15. Oktober, ab 10.30 Uhr ein Fußball-Turnier für Inklusions-Mannschaften auf der Anlage am Gocher Berg aus. Die Pfalzdorfer Torjäger, wie sich die Inklusions-Teams des Gastgebers nennen, sind seit 2007 bei der Alemannia am Ball.