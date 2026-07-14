 2026-07-13T13:30:28.901Z

Turnier

Fußball-Turnier der SG Dautphetal: Tore satt zum Auftakt

Teaser TURNIER: +++ Turnierausrichter SG Dautphetal startet beim GMB-Cup mit einem Kantersieg gegen A-Liga-Aufsteiger FV Cölbe, Vatanspor Dautphe wird gegen Marbach seiner Favoritenrolle gerecht +++

von Redaktion · Heute, 19:19 Uhr · 0 Leser
Symbolbild © Jens-Peter Kauer
Symbolbild © Jens-Peter Kauer

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
SG Dautphetal

Dautphetal-Dautphe. Zum Auftakt des Fußballturniers der SG Dautphetal um den GMB-Cup bekamen die Anhänger am Montag Tore satt geboten. Auf dem Rasenplatz in Dautphe feierte Vatanspor Dautphe nach torloser erster Hälfte einen klaren 5:1-Sieg gegen den klassentieferen TSV Marbach. Die SG Dautphetal schlug derweil den Marburger A-Liga-Aufsteiger FV Cölbe mit gleich 6:0.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.