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Turnier
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Fußball-Turnier der SG Dautphetal: Tore satt zum Auftakt
Teaser TURNIER: +++ Turnierausrichter SG Dautphetal startet beim GMB-Cup mit einem Kantersieg gegen A-Liga-Aufsteiger FV Cölbe, Vatanspor Dautphe wird gegen Marbach seiner Favoritenrolle gerecht +++
Dautphetal-Dautphe. Zum Auftakt des Fußballturniers der SG Dautphetal um den GMB-Cup bekamen die Anhänger am Montag Tore satt geboten. Auf dem Rasenplatz in Dautphe feierte Vatanspor Dautphe nach torloser erster Hälfte einen klaren 5:1-Sieg gegen den klassentieferen TSV Marbach. Die SG Dautphetal schlug derweil den Marburger A-Liga-Aufsteiger FV Cölbe mit gleich 6:0.