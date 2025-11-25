 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
„Winterwunderland“ auf der Bezirkssportanlage des RSV Büblingshausen, dessen Heimspiel in der Fußball-Kreisoberliga gegen den FSV Braunfels nach 18 Minuten der Witterung zum Opfer fällt und abgebrochen wird. © RSV Büblinghausen
Fußball trotz Schneechaos? So erleben die Teams den Spieltag

Teaser KREIS WETZLAR: +++ Etliche Spielabsagen in den heimischen Fußball-Ligen, aber ein paar Teams haben sich am Wochenende auf den Platz getraut. Wie es Spielern, Trainern und Schiedsrichtern dabei ging +++

Wetzlar. Minusgrade, Wind und Schnee – für Schönwetterfußballer war der vergangene Spieltag in den heimischen Fußball-Ligen wahrlich nichts. Das erste Winterwochenende der Saison rief vielmehr die Hartgesottenen auf den Plan. Wie Kicker, Trainer und Schiedsrichter diesen besonderen Sonntag erlebt haben, zeigen fünf Stimmen von der Kreisober- bis zur B-Liga Wetzlar.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

