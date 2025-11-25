Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball trotz Schneechaos? So erleben die Teams den Spieltag
Teaser KREIS WETZLAR: +++ Etliche Spielabsagen in den heimischen Fußball-Ligen, aber ein paar Teams haben sich am Wochenende auf den Platz getraut. Wie es Spielern, Trainern und Schiedsrichtern dabei ging +++
Wetzlar. Minusgrade, Wind und Schnee – für Schönwetterfußballer war der vergangene Spieltag in den heimischen Fußball-Ligen wahrlich nichts. Das erste Winterwochenende der Saison rief vielmehr die Hartgesottenen auf den Plan. Wie Kicker, Trainer und Schiedsrichter diesen besonderen Sonntag erlebt haben, zeigen fünf Stimmen von der Kreisober- bis zur B-Liga Wetzlar.