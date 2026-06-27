Fußball trotz 40 Grad und mehr? Was Vereine und HFV sagen Teaser HFV: +++ Die Hitzewelle erreicht an diesem Wochenende in Deutschland den Höhepunkt. Was sagen die Fußballvereine in Mittelhessen und der HFV dazu? Wir haben nachgefragt +++ von Redaktion · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Temperaturen um die 40 Grad machen Sport im Freien dieser Tage fast unmöglich. Fußball könnte in einigen teilen Mittelhessens aber gespielt werden. Der Hessische Fußball-Verband hat lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. So stellt sich die Lage dar. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Wetzlar. Die Experten in diesem Land sind sich sicher: An diesem Wochenende wird der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland fallen. Bis deutlich über 40 Grad könnten auch die Thermometer in Mittelhessen anzeigen, womit Outdoor-Sportarten wie Fußball zur Zerreißprobe werden. Stehen die Vereine in der Pflicht, bereits angesetzte Freundschaftsspiele wieder abzusagen oder braucht es gar eine Ansage des Hessischen Fußball-Verbands (HFV)?