Fußball trotz 40 Grad und mehr? Was Vereine und HFV sagen

Wetzlar. Die Experten in diesem Land sind sich sicher: An diesem Wochenende wird der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland fallen. Bis deutlich über 40 Grad könnten auch die Thermometer in Mittelhessen anzeigen, womit Outdoor-Sportarten wie Fußball zur Zerreißprobe werden. Stehen die Vereine in der Pflicht, bereits angesetzte Freundschaftsspiele wieder abzusagen oder braucht es gar eine Ansage des Hessischen Fußball-Verbands (HFV)?
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