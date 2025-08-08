Fußball trifft Handball für den guten Zweck

Am gestrigen Donnerstagabend trafen sich der Landesligist, SV 09 Staßfurt und die Regionalliga-Handballer, des HV Rot Weiß Staßfurt zum freundschaftlichen Vergleich im Staßfurter Stadion der Einheit.

Jetzt aber zum sportlichen Teil des Benefizspiels. Gespielt wurde über 2x 30 Minuten. Beide 09er Torhüter, Ben Schumann zum einem hütete das Tor der Handballer und Max Neumann, das Tor der Fußballer. Nach der Halbzeitpause tauschten beide Torhüter dann auch die Mannschaften. Der HV Rot Weiß startete fulminant in dieses Duell, und überrannte die 09er in den ersten Spielminuten. Es brauchte schon ein bisschen Abschlusspech der Handballer, dass der SV 09 Staßfurt die Anfangsphase ohne Gegentor überstanden hatte.

Das traditionsreiche Duell der beiden Staßfurter Vereine findet bereits die dritte Auflage. Jedes Mal stand dieses Duell im Sinn, Geld für einen guten Zweck einzunehmen. Im ersten Aufeinandertreffen wurden die Einnahmen für die Opfer der damaligen Flutkatastrophe gespendet. Im zweiten Duell wurden die Einnahmen auf die beiden Nachwuchsabteilungen verteilt. Jetzt im dritten Anlauf geht der Erlös an die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung.

Im weiteren Spielverlauf agierte der SV 09 zwar dominanter, jedoch blieb der HV Rot Weiß stets gefährlich über ihr Konterspiel. Mit der zweiten Torchance des Spiels erzielte Matthias Lieder in der 13. Spielminute die Führung für den SV 09. Ganze elf Zeigerumdrehungen dauerte es, bis Matthias Lieder den zweiten Streich auspackte. Kurz vor der Pause markierte Viktor Roldan Arias Ramon den dritten Streich für die 09er. Das Zwischenfazit fiel dann doch viel knapper aus, als es der Spielstand wiedergab.

Der zweite Abschnitt begann forsch. Zunächst markierte Markus Kasties das 4:0 in der 32. Spielminute. Die prompte Antwort folgte durch Calvin Kleineidam nur eine Minute später, der zum vielumjubelten Ehrentreffer traf. Im weiteren Verlauf drängte Staßfurt jetzt auf die endgültige Entscheidung. Der allerdings gut aufgelegte Max Neumann hielt mit guten Paraden die Handballer im Rennen. Einige Male konnte Max seine individuelle Qualität aufblitzen lassen, konnte den Hattrick durch Mattias Lieder in der 50 Spielminute nicht mehr verhindern.

Auf der Gegenseite ließ der HV Rot Weiß auch noch einiges liegen. Justus Kluge verpasste die Chance nach einem gut vorgetragenen Konter. Nur wenige Minuten später erzielte Robin Dannenberg sogar den zweiten Treffer für den HV Rot Weiß. Allerdings hatte Assistent Thomas Stude einen Einwand und hob die Fahne wegen einer strafbaren Abseitsposition.

Ein Raunen ging durch das Stadion der Einheit, es wurde der VAR eingefordert. Am Ergebnis änderte sich dann nichts mehr und es blieb beim 5:1 Arbeitssieg für die Fußballer. Insgesamt wurden knapp 800€ für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung eingenommen.

Kaderaufgebot SV 09 Staßfurt: Max Neumann, Jonas Schulz, Robert Lampe, Nick Pumptow, Timo Jahn, Valentyn Liashenko, Florian Schmidt-Daul, Max Dittwe, Thorben Zöger, Matthias Lieder, Oli Gehrke, Florian Neugebauer, Dean Kreutzer, Viktor Roldan Arias Ramon, Markus Kasties, Lorenzo Sori Acosta, Alexander Kutz, Maximilian Moye, Tim Tappenbeck, Willi Ben Korte

Kaderaufgebot HV Rot Weiß Staßfurt: Ben Schumann(Torwart 09), Sebastian Schliwa, Gene Henrichs, Justus Kluge, Robin Dannenberg, Oskar Winter, Nils Hähnel, Malvin Haeske, Calvin Kleineidam, Tim Steffen, Niklas Danowski, Florian Lück, Tommes Vehse, Steven Köthe