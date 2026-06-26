„Fußball stand immer an erster Stelle“: TuS-Kapitän Christopher Korkor beendet seine Karriere

Freundschaftsspiel TuS Holzkirchen - SV Bad Heilbrunn, Christopher Korkor – Foto: Christian Scholle

Der 31-Jährige spielte seit 2016 für die Grün-Weißen und verletzte sich 2025 am Knie. Er will den Verein künftig als Fan unterstützen – und vielleicht auch hinter den Kulissen.

Herr Korkor, im Juni 2025 haben Sie sich im Vorbereitungsspiel gegen Heimstetten schwer am Knie verletzt. Jetzt, ein Jahr später, beenden Sie Ihre Karriere. Wie kommt’s?

Kaum jemand hat den TuS Holzkirchen in den vergangenen Jahren mehr geprägt als Christopher Korkor. Der langjährige Kapitän spielte seit 2016 für den TuS und hat mit den Grün-Weißen viele Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Zur anstehenden Saison beendet der sympathische Angreifer nach einer schweren Knieverletzung seine Karriere. Wir haben mit dem 31-Jährigen auf seine bewegte Zeit zurückgeblickt.

In der vergangenen Saison waren Sie noch voller Tatendrang: Als Kapitän wollten Sie mit dem Team einen richtigen Schritt nach vorne machen. Wie schwer fällt es Ihnen, Ihre Karriere jetzt zu beenden?

Ich sehe mich nicht mehr in der Lage, mit meinen 31 Jahren noch einmal den ganzen Reha-Prozess – wie Trainingsaufbau – von vorn zu starten, aber auch Rückschläge zu erleiden. Deswegen ist es für mich die beste Entscheidung, aufzuhören. Ich weiß, dass der Verein bei Trainer Orhan Akkurt in guten Händen ist.



Anfangs war es sehr schwer. Mittlerweile geht es, weil ich vor einigen Monaten einen Plan für mich entworfen habe. Da dachte ich, dass das jetzt der richtige Schritt für mich ist. Ich liebe den Verein nach wie vor und werde ihn weiter voll unterstützen. Aber eben nicht als Spieler, sondern als Fan.



Sie blicken auf eine lange Karriere in der Bayern-, Landesliga und zuletzt in der Bezirksliga zurück. Seit 2016 haben Sie das grün-weiße Trikot getragen. Welche besonderen Momente bleiben bei Ihnen hängen?



Ich denke dabei weniger an einzelne Spiele zurück, sondern vielmehr an die zahlreichen Persönlichkeiten, die ich in Holzkirchen kennenlernen durfte. Sei es etwa Benedikt Zeisel, Sean Erten, Benedict Gulielmo oder Maximilian Drum. Der Verein hat so viele tolle Persönlichkeiten, dass mir diese Erfahrung am wertvollsten ist. Die Menschen machen den Verein zu dem, was er ist. Fußball stand für mich immer an erster Stelle. Ich hätte mir kein Leben ohne Fußball vorstellen können. Bei mir überwiegt gerade die Dankbarkeit für die ganzen Momente und die Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte. Manchmal war es erfolgreich, manchmal nicht so – wie mit den zwei Abstiegen. Aber am Ende muss man drüberstehen können.



Werden wir Sie, abgesehen von Ihrem Fan-Dasein, noch in einer anderen Funktion im Fußball sehen?



Ich habe mit dem TuS Holzkirchen besprochen, dass ich mir jetzt zwei bis drei Monate für mich nehme. Danach setzen wir uns zusammen und besprechen, ob ich den Verein vielleicht im Hintergrund unterstützen kann.



Was könnte das beispielsweise sein?



Sicher ist, dass ich erst einmal kein Trainer werden will. Vielleicht kann ich Joe Albersinger (sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) im Marketing unterstützen.



Holzkirchen war mit Abstand ihr längste Station. Was macht die Grün-Weißen so besonders?



Ich möchte damit klarstellen, dass ich kein Söldner bin (lacht). Man muss selbst für diesen Verein spielen, um das zu erklären. Wir haben zwar nicht die größten Fans, aber wir hatten immer Mannschaften mit tollen Charakteren. Als ich einmal beruflich und privat eine ganz schlimme Phase hatte, haben mich Margit Kopp (Abteilungsleiterin, d. Red.) und Thomas Zetterer (ehemaliger Abteilungsleiter, d. Red.) großartig unterstützt. Der Verein war da, und das werde ich den beiden nie vergessen.



Wenn nun an einem Samstag ein Heimspiel an der Haidstraße ansteht: Was machen Sie?



Da werde ich zu 80 Prozent dabei sein und die Jungs anfeuern.