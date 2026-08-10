Fußball-Stadtmeisterschaft: Concordia Birgelen holt den Titel

Gratulation: Neuer Wassenberger Fußball-Stadtmeister wurde Concordia Birgelen. – Foto: Mathea Küppers

Was für ein erfolgreiches Wochenende für Concordia Birgelen bei der Fußball-Stadtmeisterschaft des SC Myhl am Schwanderberg in der Myhler Schweiz: Im ersten Turnierspiel ließ die Concordia aufhorchen und schockte den Gastgeber SC Myhl. Die Mannschaft um das Trainergespann Julian Lengersdorf und Dirk Peters startete sehr dominant und ließ den Gastgeber nicht zu seinem Spiel finden. Concordia war effektiver, kam durch Tore von Max Delahaye und Alex Ruhrberg zur 2:0-Führung und ließ nichts mehr anbrennen. Damit setzte die Concordia bereits ein Ausrufezeichen.

Ebenfalls mit 2:0 – es trafen dieselben Torschützen wie im Spiel gegen Myhl – wurde der 1. FC Wassenberg-Orsbeck in die Knie gezwungen. Die Mannschaft spielte weiter sehr konzentriert und bezwang den SV Ophoven mit 4:0. Torschützen waren Robin Gisbertz (2) sowie Janis Karelis und Alex Ruhrberg. Am Ende stand somit der Fußball-Stadtmeistertitel mit 8:0 Toren und drei Siegen.