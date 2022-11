„Fußball spielen macht keinen Spaß mehr“: Gebürtiger Brucker beendet Profi-Karriere in Thailand Sieghart will sich auf sein Studium konzentrieren

Fürstenfeldbruck – Der im Juli 28 Jahre alt gewordene Alexander Sieghart, der in der Hauptstadt Bangkok in der höchsten Liga spielte, ist zurück in Europa. Auch den Traum von der thailändischen Nationalmannschaft habe er sich aus dem Kopf geschlagen, nachdem sein ehemaliger Coach von Bangkok United, der mit ihm persönlich ein Problem hatte, zum National-Trainer berufen wurde. Jetzt lebt der in Bangkok geborene und in Bruck aufgewachsene Sieghart mit seiner Mammendorfer Freundin Isabel in Fraberg in Niederösterreich. Das Haus, das sich das junge Paar in Thailand gekauft und saniert hatte, haben sie vermietet, als der Umzug nach Österreich bevorstand. „Das ist ein gute Investition“, so Sieghart.

Sein Vertrag bei Police Tero war im Juni ausgelaufen. Der Verein wollte ihm eigentlich einen weiteren Vertrag anbieten, den Sieghart wegen ausbleibender Gehaltszahlungen aber ablehnte. Den Spielern wurden die Gehälter fast um die Hälfte gekürzt. „Teilweise blieben die Gehälter ganz aus und man wurde ständig vertröstet“, erzählt Sieghart.

„Haben uns entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen“: Sieghart beendet Profi-Karriere in Thailand

Als wegen Corona nicht nur der Tourismus in Thailand zum Erliegen kam, sondern auch die Fußballer schwere Zeiten durchlebten, reifte bei Sieghart und seiner Freundin der Gedanke, Thailand den Rücken zu kehren. „Fußball spielen machte einfach keinen Spaß mehr“, erzählt er. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, aber: „Mit keiner Aussicht auf Besserung und einer fast kompletten sozialen Isolation während der Corona-Zeit und den finanziellen Problemen des Vereins, haben wir uns entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen“, erklärt Sieghart.

Die Jahre in Thailand möchte der Fußballer aber nicht missen. Auch wenn sich seine sportlichen Träume nicht erfüllten, so habe er viel gelernt, sowohl fußballerisch, als auch fürs Leben. „In so jungen Jahren allein auf den Beinen zu stehen, und das auch noch in einem fremden Land, das war für uns beide nicht so einfach.“