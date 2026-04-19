Fußball-Sonntag in Hamburg: Das war der Spieltag!

Das Saisonfinale steht vor der Tür, die Temperaturen steigen - und in Hamburgs Ligen geht es um alles. Ob Aufstieg, Klassenerhalt oder letzte Titelträume: Die Spannung ist in nahezu jeder Spielklasse greifbar. Enge Tabellen, direkte Duelle und jede Menge Emotionen versprechen ein Fußball-Wochenende, das kaum Wünsche offenlässt - was will man mehr?