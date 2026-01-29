Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball: SG Mittenaar II und Sebastian John verlängern
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Sebastian John bleibt Trainer des Fußball-B-Ligisten SG Mittenaar II. Der Coach formte aus den Reserveteams des TSV Bicken und des TSV Ballersbach eine Einheit +++
Mittenaar. Fußball-B-Ligist SG Mittenaar II geht auch in der kommenden Saison mit Trainer Sebastian John an der Seitenlinie an den Start. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen der beiden Stammvereine TSV Bicken und TSV Ballersbach mit Trainer Sebastian John.