Fußball satt beim Mühlbachpokalturnier der TSG Wittershausen

Mit dem traditionellen Mühlbachpokalturnier geht es in Wittershausen wieder hoch her: Vom 10. bis 13. Juli 2025 stehen insgesamt vier Turniertage auf dem Programm, an denen sich acht Herrenteams aus der Region sportlich messen. Gastgeber ist die TSG Wittershausen, gespielt wird über 60 Minuten pro Partie. In zwei Vorrundengruppen treten jeweils vier Teams gegeneinander an – mit dem Ziel, das Finale am Sonntagnachmittag zu erreichen.