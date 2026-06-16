Fußball-Saison 2026/27 startet am 15. August – Kreisliga 1 mit 16 Teams

Die neue Spielzeit im Kreis Zugspitze beginnt am Wochenende 15./16. August 2026. Die beiden Aufsteiger FC Real Kreuth und TSV Otterfing wurden in die Kreisliga 1 eingeteilt.

Kaum Überraschungen gab es bei der Gruppeneinteilung für die Fußball-Saison 2026/27 im Kreis Zugspitze. Wie gehabt treten der SV Miesbach und der TuS Holzkirchen in der Bezirksliga Ost an.

Die beiden Aufsteiger FC Real Kreuth und TSV Otterfing wurden in die Kreisliga 1 eingeteilt, die mit 16 Mannschaften in die Saison geht. In der Kreisklasse 2 starten mit der SG Hausham, dem TSV Weyarn, dem FC Rottach-Egern, der DJK Darching und Aufsteiger SF Fischbachau fünf Landkreis-Mannschaften. Neu in der Liga sind die Teams aus Schäftlarn und Eurasburg.

In der A-Klasse 3 treten aus der Region der TSV Hartpenning, der TuS Holzkirchen II und die SF Föching an. Die A-Klasse 4 ist wieder eine halbe Landkreis-Liga. Neu sind dort die Aufsteiger TuS Holzkirchen III und SG Wackersberg/Gaißach II sowie die Absteiger SG Reisach und SG Bad Tölz II.

Die Saison startet für alle Teams am Wochenende, 15./16. August, und endet verbindlich am Samstag, 29. Mai 2027. Die Relegation im Kreis Zugspitze findet vom Dienstag, 1. Juni, bis Sonntag, 6. Juni 2027, statt. „Absolute Priorität in allen Ligen haben die gemeinsamen Heimspiele“, erklärt Kreisvorsitzender Heinz Eckl. Nun haben die Klubs 14 Tage Zeit, gegebenenfalls Einspruch gegen die Einteilung einzulegen. Danach ist diese verbindlich, und die Spielpläne werden erstellt.