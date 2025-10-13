Fußball pur in Ostwürttemberg: Spraitbach glänzt, Abtsgmünd siegt klar

TSV Heubach – FC Schechingen 0:1

Ein intensives und umkämpftes Spiel sahen die rund 60 Zuschauer in Heubach. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit im Mittelfeld, ehe Aron Abele in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Heubach versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Schechingen verteidigte konzentriert und nahm die drei Punkte mit.

FC Spraitbach – 1. FC Eschach 6:0

Ein wahres Offensivfeuerwerk des FC Spraitbach! Alin Fuchs eröffnete den Torreigen früh (4.), ehe Doppeltorschütze Jannic Maletic per Strafstoß (29.) und kurz darauf aus dem Spiel heraus (33.) nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Fuchs (44.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel war Maletic weiter nicht zu stoppen und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (67., 77.) in die Höhe. Spraitbach zeigte sich über 90 Minuten dominant, Eschach war chancenlos.

TSV Großdeinbach – 1. FC Stern Mögglingen 2:4

Mögglingen zeigte eine starke Auswärtsleistung und siegte dank einer effizienten Offensive. Nach dem 0:1 durch Ferhat Karaca (43.) glich David Schüler noch vor der Pause (45.+1) aus. Doch im zweiten Durchgang drehte Mögglingen auf: Karaca traf erneut (52.), Ibrahim Cakmak legte nach (78.). Großdeinbach kam durch Luca Pascal Benz (84.) noch einmal heran, aber Leon Takerer (90.+3) machte in der Nachspielzeit alles klar.

TV Straßdorf – TSV Mutlangen 4:1

Straßdorf dominierte das Derby von Beginn an. Emmanuel Happy (27.) brachte die Gastgeber in Führung, Lukas Blessing (33.) und Davut Özbek (42.) legten noch vor der Pause nach. Mutlangen kam durch Egzon Zejnulahi (57.) kurzzeitig heran, doch Bastian Herr (75.) stellte den alten Abstand wieder her. Straßdorf überzeugte mit Spielstärke und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

TSV Waldhausen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:2

Ein abwechslungsreiches Duell mit früher Dramatik: Kenny Maurice Spengler traf in der 2. Minute zur Führung, die Daniel Richter (6., 15.) mit einem Doppelpack für Alfdorf drehte. Noch vor der Pause sorgte Spengler (35.) mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. Beide Teams suchten auch nach der Pause den Sieg, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen.

TV Herlikofen – SG Bettringen II 2:0

Herlikofen tat sich lange schwer, fand dann aber spät die Lücke. Marlon Großmann (82.) brach den Bann mit dem 1:0, ehe Luis Herbst (90.+6) in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Bettringen II verteidigte engagiert, konnte aber den späten Doppelschlag nicht verhindern. Ein geduldiger Heimsieg des TVH.

SGM Lautern-Essingen – TSB Schwäbisch Gmünd 0:1

In einem engen Spiel entschied ein einziger Moment: Enes Yazan traf in der 35. Minute für den TSB Schwäbisch Gmünd. Lautern-Essingen kämpfte beherzt, scheiterte aber mehrfach am starken Gästetorhüter. Gmünd verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff mit großem Einsatz.

TV Heuchlingen – SV Hussenhofen 1:6

Der SV Hussenhofen präsentierte sich in Torlaune und ließ dem TV Heuchlingen keine Chance. Mike Werner eröffnete das Schützenfest (8.) und traf insgesamt dreimal (8., 51., 61.). Dazwischen erzielten Elias Gussmann (29.) und Christian Munz (44.) weitere Treffer. Marcel Wöller (73.) gelang zumindest der Ehrentreffer, ehe Armin Hurem (90.+1) den Endstand herstellte. Eine klare Angelegenheit für die Gäste.