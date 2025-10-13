Fußball pur in Ostwürttemberg: Spraitbach glänzt, Abtsgmünd siegt klar

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Heubach – FC Schechingen 0:1
Ein intensives und umkämpftes Spiel sahen die rund 60 Zuschauer in Heubach. Beide Teams neutralisierten sich lange Zeit im Mittelfeld, ehe Aron Abele in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Heubach versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Schechingen verteidigte konzentriert und nahm die drei Punkte mit.
FC Spraitbach – 1. FC Eschach 6:0
Ein wahres Offensivfeuerwerk des FC Spraitbach! Alin Fuchs eröffnete den Torreigen früh (4.), ehe Doppeltorschütze Jannic Maletic per Strafstoß (29.) und kurz darauf aus dem Spiel heraus (33.) nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte Fuchs (44.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel war Maletic weiter nicht zu stoppen und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (67., 77.) in die Höhe. Spraitbach zeigte sich über 90 Minuten dominant, Eschach war chancenlos.
TSV Großdeinbach – 1. FC Stern Mögglingen 2:4
Mögglingen zeigte eine starke Auswärtsleistung und siegte dank einer effizienten Offensive. Nach dem 0:1 durch Ferhat Karaca (43.) glich David Schüler noch vor der Pause (45.+1) aus. Doch im zweiten Durchgang drehte Mögglingen auf: Karaca traf erneut (52.), Ibrahim Cakmak legte nach (78.). Großdeinbach kam durch Luca Pascal Benz (84.) noch einmal heran, aber Leon Takerer (90.+3) machte in der Nachspielzeit alles klar.
TV Straßdorf – TSV Mutlangen 4:1
Straßdorf dominierte das Derby von Beginn an. Emmanuel Happy (27.) brachte die Gastgeber in Führung, Lukas Blessing (33.) und Davut Özbek (42.) legten noch vor der Pause nach. Mutlangen kam durch Egzon Zejnulahi (57.) kurzzeitig heran, doch Bastian Herr (75.) stellte den alten Abstand wieder her. Straßdorf überzeugte mit Spielstärke und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.
TSV Waldhausen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:2
Ein abwechslungsreiches Duell mit früher Dramatik: Kenny Maurice Spengler traf in der 2. Minute zur Führung, die Daniel Richter (6., 15.) mit einem Doppelpack für Alfdorf drehte. Noch vor der Pause sorgte Spengler (35.) mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. Beide Teams suchten auch nach der Pause den Sieg, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen.
TV Herlikofen – SG Bettringen II 2:0
Herlikofen tat sich lange schwer, fand dann aber spät die Lücke. Marlon Großmann (82.) brach den Bann mit dem 1:0, ehe Luis Herbst (90.+6) in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. Bettringen II verteidigte engagiert, konnte aber den späten Doppelschlag nicht verhindern. Ein geduldiger Heimsieg des TVH.
SGM Lautern-Essingen – TSB Schwäbisch Gmünd 0:1
In einem engen Spiel entschied ein einziger Moment: Enes Yazan traf in der 35. Minute für den TSB Schwäbisch Gmünd. Lautern-Essingen kämpfte beherzt, scheiterte aber mehrfach am starken Gästetorhüter. Gmünd verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff mit großem Einsatz.
TV Heuchlingen – SV Hussenhofen 1:6
Der SV Hussenhofen präsentierte sich in Torlaune und ließ dem TV Heuchlingen keine Chance. Mike Werner eröffnete das Schützenfest (8.) und traf insgesamt dreimal (8., 51., 61.). Dazwischen erzielten Elias Gussmann (29.) und Christian Munz (44.) weitere Treffer. Marcel Wöller (73.) gelang zumindest der Ehrentreffer, ehe Armin Hurem (90.+1) den Endstand herstellte. Eine klare Angelegenheit für die Gäste.
Kreisliga A2:
FC Röhlingen – FC Ellwangen 1:1
Das Duellzwischen Röhlingen und Ellwangen bot viel Spannung und Dramatik. Basti Palm brachte die Hausherren nach 17 Minuten in Führung, ehe Ellwangens Kevin Domisch in der 35. Minute mit Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl kämpfte der FC Ellwangen unermüdlich weiter. Röhlingen verpasste die Vorentscheidung, als Julian Brendle in der 71. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Kevin Freiheit scheiterte. Fast im Gegenzug glich David Banen Essome (72.) zum 1:1 aus. Ein packendes Duell, in dem Röhlingen trotz Überzahl den Sieg verpasste.
FSV Zöbingen – TSV Adelmannsfelden 1:0
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Beide Teams agierten diszipliniert, ehe Eugen Konetzky in der 78. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Der FSV verteidigte den knappen Vorsprung in den Schlussminuten leidenschaftlich und feierte einen wichtigen Heimsieg.
FV Viktoria Wasseralfingen – SGM Rindelbach/Neunheim 1:0
Ein zähes Spiel mit späten Emotionen. Beide Teams neutralisierten sich lange, ehe in der Nachspielzeit ein unglückliches Eigentor von Tobias Hintz (90.+5) die Entscheidung brachte. Für Wasseralfingen war es ein glücklicher, aber hart erkämpfter Sieg – für die Gäste dagegen ein bitterer Schlusspunkt nach einer disziplinierten Leistung.
SV Pfahlheim – SV Jagstzell 4:1
Pfahlheim legte los wie die Feuerwehr. Bruno Wohlfrom (8.) und Valentin Konle (19.) sorgten für eine frühe Führung. Nach der Pause blieb der SV dominant: Julian Köppel (74.) und erneut Wohlfrom (76.) schraubten das Ergebnis auf 4:0. Erst in der Nachspielzeit konnte Antonio Saveski (90.+2) per Strafstoß etwas Ergebniskosmetik betreiben. Eine überzeugende Vorstellung des Gastgebers.
SG Eigenzell-Ellenberg – SC Unterschneidheim 0:4
Der SC Unterschneidheim präsentierte sich kaltschnäuzig und souverän. Daniel Rein brachte sein Team mit einem Doppelpack (10., 55.) auf Kurs, Lennart Schenk (62.) und Leo Seckler (73.) machten den deutlichen Auswärtserfolg perfekt. Eigenzell-Ellenberg fand kaum Zugriff und blieb über 90 Minuten ohne echte Chance.
TSG Abtsgmünd – Sportfreunde Rosenberg 8:2
Ein torreiches Spektakel in Abtsgmünd! Frederik Frank eröffnete früh (2.) und legte später doppelt nach (66., 80.). Clemens Schmid (24., 35.) und Benjamin Grupp (25.) erhöhten zwischenzeitlich auf 5:0. Dominik De Gruyter traf für Rosenberg doppelt (44., 90.+2, Foulelfmeter), während Nico Rahmig (32.) und Elvis Bevab (90.) für die Gastgeber erfolgreich waren. Eine beeindruckende Offensivleistung der TSG, die den Gästen kaum Luft ließ.
SV Lauchheim – SV Kerkingen 3:1
Ein turbulentes Spiel mit späten Treffern. Nach torloser erster Hälfte brachte Tobias Müller (53.) die Gäste in Führung. Doch Lauchheim drehte in der Schlussphase auf: Dennis Ziegler (76.), Felix Zühlsdorf (87.) und Eric Schönherr (90.+1) machten den 3:1-Heimsieg perfekt. Beide Teams beendeten die Partie in Unterzahl – Jonas Illenberger (77.) und Felix Beck (90.) sahen jeweils Gelb-Rot.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – TSV Westhausen 2:0
Die SGM zeigte Geduld und belohnte sich spät. Tim Wiedmann (61.) brachte die Gastgeber in Führung, Johannes Schabel (90.) sorgte kurz vor Abpfiff für die Entscheidung. Westhausen schwächte sich selbst, als Lukas Schäfer (81.) Gelb-Rot sah. Fachsenfeld/Dewangen nutzte die Überzahl clever und sicherte sich die drei Punkte.
