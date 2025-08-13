Großer Andrang beim Anpfiff-Fußballcamp. – Foto: Anpfiff ins Leben

Fußball pur für über 100 Kinder Das dreitägige Fußballcamp von Anpfiff ins Leben beim FC-Astoria Walldorf war ein voller Erfolg

So stellt sich doch jedes Kind den perfekten Start in die Sommerferien vor. Drei Tage Fußball satt in Walldorf. Das Anpfiff ins Leben Fußballcamp des FC-Astoria Walldorf, das von Teamsport Rausch aus Sandhausen unterstützt wurde, zog über 100 Kinder an.

"Es ist richtig toll zu sehen, wie viele Kinder heute hier auf der Tribüne sitzen", sagte Julian Hühn. Der Koordinator Sportorganisation bei Anpfiff ins Leben dankte in seiner Eröffnungsrede am Montagmorgen dem ersten Vorsitzenden von Anpfiff, Jörg Albrecht: "Lieber Jörg, schön dass du heute mit dabei bist und unsere Arbeit so tatkräftig unterstützt." Außerdem richtete er Dankesworte an, "die Vereinsführung des FC-Astoria Walldorf um Präsident Willi Kempf und Jugendleiter Reiner Philipp." Die Zahlen des Anpfiff-Fußballcamps haben sich im Vergleich zum ohnehin schon sehr erfolgreichen Vorjahr, als 70 Kinder daran teilgenommen haben, ein weiteres Mal verbessert. "Nach dem großen Erfolg aus dem vergangenen Jahr sind wir sehr stolz heute mehr als 100 Kinder begrüßen zu dürfen – das ist Rekord", erläuterte Hühn.

Die Sieben- bis Dreizehnjährigen legten direkt nach der Begrüßungsrede los. Auf zwei Kunstrasenplätzen sowie einem Kunstrasenkäfig hatten die insgesamt 25 eingesetzten Trainerinnen und Trainer bereits alles vorbereitet. Das sportliche Konzept mit verschiedenen Schwerpunkten im Stationstraining steuerte Jiri Jung, Trainermentor bei Anpfiff ins Leben, bei. Am Mittwoch, dem Abschlusstag, standen reichlich Spiele auf dem Programm.