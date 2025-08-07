Fußball pur ! Bayernliga Süd bittet zum großen Flutlicht-Freitag

Slaven Skeledzic (Trainer Türkgücü München): "Um auf das nächste Spiel gegen „die Mannschaft der Stunde“, dem TSV Landsberg zu sprechen zu kommen, muss ich nochmals auf das letzte Wochenende eingehen. Wir haben bis dato sehr gute Leistungen gezeigt und sind auch dafür von vielen Seiten gelobt worden. Das wir dann „aus heiterem Himmel“ 0:6 gegen Kirchanschöring verlieren, hatte massiv mit einigen Ereignissen im Vorfeld der Partie zu tun. Tiefer will ich in die Thematik nicht eingehen, unkommentiert wollte ich es aber auch nicht belassen! Landsberg hat gerade einen Lauf und sie gewinnen ihre Spiele knapp und teilweise auf dramatische Art und Weise. Dennoch hat die Mannschaft eine sehr gute Qualität, ist homogen und mit einigen auffälligen Spielern gespickt. Alex Schmidt macht da einen überragenden Job.

Wir sind zwar ergebnistechnisch nicht gut aus den Startlöchern gekommen, haben aber genügend Selbstvertrauen und Energie, um in Landsberg eine sehr gute Leistung abzuliefern und bis ans Maximum zu gehen. Der Ligastart kam für uns paar Wochen zu früh, deshalb bietet sich an jetzt auf den „Reset-Knopf“ zu drücken, um für den Umschwung zu sorgen."

Personalien Türkgücü München: Keine Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel

Alexander Schmidt(Trainer TSV Landsberg): „Wir stellen uns auf ein schwieriges Spiel ein, wollen aber unbedingt nachlegen. Seit dem Pokalspiel am Dienstag gegen Schwaben Augsburg lag der Fokus auf Regeneration. Taktisch wird es Veränderungen geben, möglicherweise auch personell. Eventuell kehren wir zur Viererkette zurück und werden die eine oder andere Position neu besetzen.“

Personalien TSV Landsberg: Kader ändert sich bis auf 1-2 Fragezeichen nicht.