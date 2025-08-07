Fußball pur ! Bayernliga Süd bittet zum großen Flutlicht-Freitag

Gibt es etwas Schöneres als ein Abendspiel unter Flutlicht?
Beinahe alle Bayernliga-Partien des vierten Spieltags der Südstaffel werden am Freitagabend ausgetragen – und so langsam lassen sich erste Erkenntnisse über den Verlauf der Saison 2025/26 ableiten.
Die Mannschaften, die in den ersten drei Spielen leer ausgingen, stehen nun langsam aber sicher in der Bringschuld und wären gut beraten, die ersten Punkte einzufahren, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzustecken.
Der Spieltag verspricht einige spannende Duelle, auf die sich Zuschauer und Leser gleichermaßen freuen dürfen. Mal sehen, was sich die Verantwortlichen vom vierten Spieltag erwarten:
Freitag:
Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Wir treffen auf einen sehr interessanten Gegner, der durchaus überzeugend in der Bayernliga angekommen ist. Mit den Leistungen aus den vergangenen Spielen sind wir grundsätzlich zufrieden, auch wenn wir uns natürlich mal einen Sieg gewünscht hätten. Das Spiel gegen Schwaig ist nun die nächste Chance für uns die ersten drei Punkte einzufahren."
Personalien FC Ismaning: Alle Spieler sind an Bord.
Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Ismaning ist bis jetzt ungeschlagen und hat einen starken Mix aus Erfahrung und jungen talentierten Spielern. Nach dem Pokalspiel unter der Woche werden wir einige frische Akteure aufs Feld schicken."
Personalien SF Schwaig: Bis auf Bilal Ibrahim und Florian Pflügler ist der Kader komplett.
Slaven Skeledzic (Trainer Türkgücü München): "Um auf das nächste Spiel gegen „die Mannschaft der Stunde“, dem TSV Landsberg zu sprechen zu kommen, muss ich nochmals auf das letzte Wochenende eingehen. Wir haben bis dato sehr gute Leistungen gezeigt und sind auch dafür von vielen Seiten gelobt worden. Das wir dann „aus heiterem Himmel“ 0:6 gegen Kirchanschöring verlieren, hatte massiv mit einigen Ereignissen im Vorfeld der Partie zu tun. Tiefer will ich in die Thematik nicht eingehen, unkommentiert wollte ich es aber auch nicht belassen! Landsberg hat gerade einen Lauf und sie gewinnen ihre Spiele knapp und teilweise auf dramatische Art und Weise. Dennoch hat die Mannschaft eine sehr gute Qualität, ist homogen und mit einigen auffälligen Spielern gespickt. Alex Schmidt macht da einen überragenden Job.
Wir sind zwar ergebnistechnisch nicht gut aus den Startlöchern gekommen, haben aber genügend Selbstvertrauen und Energie, um in Landsberg eine sehr gute Leistung abzuliefern und bis ans Maximum zu gehen. Der Ligastart kam für uns paar Wochen zu früh, deshalb bietet sich an jetzt auf den „Reset-Knopf“ zu drücken, um für den Umschwung zu sorgen."
Personalien Türkgücü München: Keine Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel
Alexander Schmidt(Trainer TSV Landsberg): „Wir stellen uns auf ein schwieriges Spiel ein, wollen aber unbedingt nachlegen. Seit dem Pokalspiel am Dienstag gegen Schwaben Augsburg lag der Fokus auf Regeneration. Taktisch wird es Veränderungen geben, möglicherweise auch personell. Eventuell kehren wir zur Viererkette zurück und werden die eine oder andere Position neu besetzen.“
Personalien TSV Landsberg: Kader ändert sich bis auf 1-2 Fragezeichen nicht.
Christoph Dinkelbach(Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Mit Deisenhofen kommt eine extrem technisch versierte Mannschaft, die stark in die Saison gestartet ist und mit einem sehr erfahrenen sowie kompetenten Trainer an der Seitenlinie aufwartet. Wir wollen das gute Gefühl aus dem vergangenen Wochenende mitnehmen – uns sind einige Dinge sehr gut gelungen, gleichzeitig wurden aber auch Schwächen deutlich, an denen wir in dieser Woche intensiv gearbeitet haben.“
Personalien SV Kirchanschöring: Niklas Eder steigt am Donnerstag wieder ins Training ein und wird voraussichtlich noch keine Option für das kommende Spiel sein. Fraglich ist außerdem der Einsatz von Andreas Krämer, der aktuell von einer Erkältung ausgebremst wird.
Andreas Pummer(Trainer FC Deisenhofen): "In Kirchanschöring erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel, da der Gegner bis dato ungeschlagen in die Saison gestartet ist und nach dem 6:0-Erfolg gegen Türkgücü München mit extremen Selbstvertrauen in das Spiel gehen wird. Dementsprechend werden wir eine Top-Leistung abrufen müssen, um etwas zählbares mitnehmen zu können."
Personalien FC Deisenhofen: Der Gast vermeldet keine Änderungen im Vergleich zur letzten Woche.
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir gehen mit einem sehr positiven Gefühl in die kommende Partie, wissen aber gleichzeitig, dass uns eine äußerst schwierige Aufgabe bevorsteht. Kottern ist in meinen Augen eine sehr starke Bayernliga-Mannschaft – deshalb erwarten wir ein enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden werden könnte. Wir werden alles daransetzen, genau diese Kleinigkeiten auf unsere Seite zu ziehen, um wieder erfolgreich zu sein.“
Personalien SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler dabei.
Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): "Erlbach strotzt aktuell vor Selbstvertrauen und deshalb werden wir uns leistungstechnisch gewaltig strecken müssen, um etwas zählbares mitnehmen zu können. Wir freuen uns auf die Kulisse und dementsprechend auch auf ein kampfbetontes Match."
Personalien TSV Kottern: Kevin Haug und Roland Fichtl sind angeschlagen - ihr Einsatz entscheidet sich erst kurzfristig.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir freuen uns auf ein packendes Flutlichtspiel am Freitagabend und hoffen auf zahlreiche Zuschauer. Heimstetten ist eine sehr erfahrene Mannschaft im hochklassigen Amateurfußball und spielt einen offensiven Fußball. Wir wollen – wie schon gegen Kottern – kompakt verteidigen und gleichzeitig begeisternden Fußball nach vorne zeigen. Unsere Stärke liegt in einer gewissen Unbekümmertheit, mit der wir aktuell mit großer Freude durch den Fußball-Alltag gehen. Diese Mentalität wollen wir auch gegen Heimstetten verkörpern und in unser Spiel einbringen.“
Personalien TuS Geretsried: Keine Veränderungen im Vergleich zur letzten Woche.
Sarah Romert(Trainerin SV Heimstetten): "Geretsried verfügt über eine enorme Offensivqualität. Dennoch wollen wir den Fokus erneut auf unser eigenes Spiel legen und unserer Linie treu bleiben. Wir gehen optimistisch in die Partie und hoffen, endlich den ersten Dreier der Saison einfahren zu können.“
Personalien SV Heimstetten: Severin Müller, Moritz Heigl, David Leitl und Vitus Vochatzer stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Luka Arslan fehlt ein Spiel rotgesperrt.
Alper Kayabunar (Trainer 1860 München II): "Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und hoffen erneut auf tatkräftige Unterstützung unserer Zuschauer. Gundelfingen ist als Aufsteiger noch ungeschlagen und hat sich hervorragend in der Liga eingefunden. Dementsprechend sind wir gewarnt – und werden alles geben, um die drei Punkte zu Hause zu behalten.“
Personalien 1860 München II: Der Kader bleibt unverändert.
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Das Spiel gegen Sechzig wird sehr anspruchsvoll, denn für mich gehören sie zu den Top-3-Mannschaften der Liga – was sie mit ihren bisherigen Ergebnissen auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Wir werden versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen und hoffen, am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen.“
Personalien FC Gundelfingen: Fatjon Maliqi und Michael Singer fallen verletzungsbedingt aus. Neo Fähnle weilt derzeit im Urlaub und steht deshalb nicht im Aufgebot.
Samstag:
zu dieser Partie folgt ein ausführlicher Vorbericht...