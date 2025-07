Fußball-Pause? Stojanovic dementiert Wechsel nach Wiedenbrück

Seine Bitte um Vertragsauflösung kommt für den Verein nicht zum allerbesten Zeitpunkt. Dem Bocholter Borkener Volksblatt erklärt der erfahrene Mittelfeldspieler: „Ich bin auf den 1.FC Bocholt zugegangen, aus privaten Gründen. Ich hatte dem Verein mittgeteilt, dass ich den Vertrag gerne auflösen möchte. Der Verein ist dieser Bitte nachgekommen, ohne mir irgendwelche Steine in den Weg zu legen.“ Auf die genaueren Gründe möchte er nicht weiter eingehen.

In der vergangenen Saison ist er auf 17 Einsätze gekommen – der Großteil davon über die gesamte Spielzeit. Verletzungen haben den Routinier, der schon einige Jahre in der Regionalliga tätig ist, jedoch immer wieder zurückgeworfen. Die Vorbereitungsspiele – darunter eine knappe 2:3-Niederlage gegen Schalke 04 – haben gezeigt, dass er durchaus ein Kandidat für die Startelf ist: zwei Einsätze, jeweils über die volle Distanz.

An den Gerüchten über einen Wechsel zum rivalisierenden SC Wiedenbrück sei nichts dran. Seinen angeblichen Wechsel habe er aus den Medien entnommen: „Das habe ich auch vorhin gelesen, das hat mein Berater mir geschickt. Und ich kann dazu nur sagen: Das ist Quatsch. Weder habe ich mit dem SC Wiedenbrück gesprochen, noch mein Berater. Das sind einfach nur irgendwelche Gerüchte, die da gestreut werden“, erzählt er.

Körperlich dürft die Fußball-Pause nicht bedingt sein, auf die Frage wie es ihm ginge: „Ja, soweit ist alles in Ordnung.“ Zum einem möglichen Karriereaus, und ob er nochmal seine Fußballschuhe binden würde, hält der Serbe sich weitgehend bedeckt: „Dazu kann ich nichts Genaueres sagen. Das werden wir sehen.“ Unwahrscheinlich ist aber, dass er in der kommenden Saison überhaupt für einen Club auflaufen wird. Sportlich hat er in den vergangen Jahren sicherlich genug Argumente geliefert, um einen Neustart zu forcieren.