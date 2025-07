Fußball-Paukenschlag in Neuenhagen: Der Weg zur großen Fusion!

Was ist da in der Fußballwelt in Ostbrandenburg los? Nach jahrelangem "Nebeneinanderher" haben der Fussballclub Neuenhagen und die Fußballabteilung der SG Rot-Weiß Neuenhagen endlich den großen Schritt gewagt und fusioniert! Das ist nicht nur eine Sensation für den lokalen Sport, sondern auch ein echtes Gemeinschaftswerk, das sich über zwei Jahre hingezogen hat.

Richtig ernst wurde es dann aber im Sommer 2024. Ab da wurde nicht mehr nur geplaudert, sondern richtig intensiv an einer gemeinsamen Zukunft gearbeitet. Beide Seiten haben sich hingesetzt und ganz genau analysiert, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, so eine Fusion rechtlich und sportlich auf die Beine zu stellen. "Wir wussten, dass es kein Spaziergang wird, aber die Vision eines großen, starken Neuenhagener Vereins war uns immer Antrieb genug", erzählt Peer Cyron, stellvertretender Vorsitzender des FC.

Eine Geschichte, die langsam begann und dann mit rasantem Tempo unaufhaltsam wurde. Die ersten zarten Bande wurden tatsächlich schon vor knapp zwei Jahren geknüpft. Da saßen Vertreter beider Vereine das erste Mal zusammen und spielten mit dem Gedanken, dass man ja eigentlich viel stärker wäre, wenn man an einem Strang zöge, dass doch alle dasselbe Ziel verfolgen, dass zwei Parallelwelten doch nur hinderlich seien. Doch wie das so ist im Leben: Aller Anfang ist schwer.

Zum Glück standen die Verantwortlichen nicht alleine da. Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat von Anfang an seine volle Unterstützung zugesagt. Das war Gold wert, denn so eine Fusion vollzieht man mal nicht so eben nebenbei. Es musste eine Menge notwendiger Schritte aufgearbeitet werden – von rechtlichen Fragen über die Mitgliederverwaltung bis hin zu den Finanzen. Man kann sich vorstellen, dass da so manche Nachtschicht eingelegt wurde! Ronny Beyer vom FLB, stand den Neuenhagenern mit seinem Fachwissen gerade in Bezug auf Vereinsberatung in Rat und Tat bei mehreren Treffen zur Seite.

Nachdem sich die Vorstände beider Parteien über den Weg, was Art des Zusammenschlusses, dem Vereinsnamen, dem Logo und den Vereinsfarben anging, geeinigt hatten, war es Ende des Jahres dann endlich so weit: Im November 2024 konnte die frohe Botschaft offiziell verkündet werden. Die Entscheidungen, die getroffen wurden, stellte alle Beteiligten zufrieden und keiner fühlte sich übergangen oder überrumpelt. Formal hat man sich dazu entscheiden, dass die Sportskameraden der SG in den Fussballclub Neuenhagen eintreten. Dieser selbst wiederum wird als Zweigverein in die SG Neuenhagen aufgenommen, sodass man auch weiterhin Teil der Rot-Weißen ist. Auch das „neue“ 1913 im Namen spiegelt die Verbundenheit zur SG wider und ist eine Hommage an die Fußballtradition in Neuenhagen, da der erste Fußballclub des Ortes, aus dem letztendlich beide Vereine entstammten, in diesem Jahr gegründet wurde.

Die Reaktionen über die geplante Fusion waren überwiegend überwältigend! Bei vielen Fans, Spielern und Eltern machte sich eine riesige Erleichterung und Vorfreude breit. Auch außerhalb Neuenhagens hat man schnell von dem Vorhaben Wind bekommen und sehr oft gesagt, dass das der einzig richtige Weg ist. Der Weg war frei für einen gemeinsamen Club! Natürlich gab es auch an der ein oder anderen Stelle Skepsis. Marvin Kretschmer, der bisher die Männermannschaft des FC führte, meint dazu: „Man muss es als Chance und nicht nur als Aufgabe oder Hindernis sehen. Aus der Vergangenheit wurden manche Dinge "heißer" gekocht, als sie dann tatsächlich sind. Den Jungs habe ich einen klaren Weg aufgezeigt, sodass am Ende alle Spieler bleiben werden.“

Diese Entwicklung hat die Vereinsführungen sehr gefreut und in ihrem Bestreben weiter gestärkt. Im Frühjahr 2025 war dann noch mal Präzisionsarbeit gefragt: Die erfolgreichen Satzungsanpassungen bei beiden Parteien waren der letzte große bürokratische Schritt. Jedes Detail musste stimmen, um die Grundlage für den neuen Großverein zu schaffen. Mit überwältigenden Mehrheiten wurden in beiden Vereinen Regularien angepasst. Und der absolute Höhepunkt erfolgte nun am 2. Juli 2025. Der erste gemeinsame neue Vorstand wurde gewählt! Auch hier war es stets das Anliegen beider Vereine, mit möglichst gleichmäßig verteilten Personen an den entscheidenden Stellen zu starten, was auch gelang.

Voller Vorfreude in die Zukunft!

Die Stimmung ist riesig, und alle blicken voller Optimismus auf das, was kommt. "Endlich können wir unsere Kräfte bündeln, den Fußball in Neuenhagen auf ein ganz neues Level heben und die Chance auf höherklassigen Fußball in Neuenhagen steigern. Ich freue mich, dass wir mit all den Spielern und Trainern in den vielen Jugendmannschaften einen starken Unterbau haben, von dem letztendlich die Männerteams auch nur profitieren!", schwärmt Christoph Lanzen, Trainer der ersten Männermannschaft. Peer Cyron sagt dazu nochmal: "Diese Fusion ist mehr als nur ein Zusammenschluss von Vereinen, es ist ein Bekenntnis zur Gemeinschaft und zur Zukunft des Fußballs in unserem Ort. Wir werden gemeinsam unvergessliche Momente erleben!" Der erste gemeinsame Schritt war die Unterschrift unter dem Kooperationsvertrag mit dem 1.FC Union Berlin, der nun auch unter dem FC weiter geführt wird.

Es bleibt spannend zu sehen, was der neue Verein FC Neuenhagen 1913 alles erreichen wird. Eines ist sicher: Für Fußball-Fans in und um Neuenhagen brechen interessante Zeiten an!