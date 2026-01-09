– Foto: Siegfried Lörz

Fußball ohne Ende in der Schwarzbachhalle Hallenturnier beim TSV Helmstadt +++ Der TSV Helmstadt lädt 24 AH-, acht Seniorenmannschaften sowie vier Frauenteams zu seinem Hallenturnier

Wer möchte, kann sich am Samstag die volle Dröhnung Budenzauber geben. Der TSV Helmstadt veranstaltet an diesem Tag sein weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebtes Alte Herren Turnier und im Anschluss sein Nachtturnier für Aktivenmannschaften, wobei es zu einer Premiere kommt. Erstmals sind vier Frauenmannschaften am Start, die im Modus Jeder-gegen-Jeden ihre Turniersiegerinnen krönen.

In Summe stehen 66 Partien ab 10 Uhr auf dem Programm, 44 bei der AH, sechs bei den Frauen sowie 16 bei den Senioren. Die letzten Spiele des Tages fallen strenggenommen in den Sonntag, schließlich veranstaltet der TSV ein Nachtturnier für seine Aktivenmannschaften. Ab 10 Uhr rollt der Ball der Ball in der Schwarzbachhalle. Die 24 Teilnehmer des AH-Turniers sind wie im Vorjahr in sechs Vierergruppen aufgeteilt. Die ersten drei davon spielen ihre Gruppen inklusive der sich daraus ergebenden beiden Viertelfinals bis 14 Uhr aus. Im Anschluss folgen die übrigen drei Gruppen und ab 18.30 Uhr, wenn das Halbfinale beginnt, geht es ans Eingemachte.

Bei den Senioren gestaltet sich die Ausgangslage genügend Teilnehmer zu finden mittlerweile deutlich schwieriger. Immerhin haben acht Teams gemeldet, die in zwei Vierergruppe ihre Halbfinalisten ausspielen. Die Gastgeber mussten dieses Jahr glücklicherweise keine zwei Teams zu stellen, um das Teilnehmerfeld aufzufüllen. Chancen auf den Turniersieg dürften sich hier alle ausrechnen. Es ist damit zu rechnen, dass ein Kreisligist wie ein B-Ligist für die Halle eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen kann. Zum engen Favoriten muss man vermutlich die technisch beschlagenen Kicker des Kreisligisten Türk Gücü Sinsheim nennen. Meist eine gute Rolle spielt ebenso die SG Waibstadt, die in Helmstadt ein Stammgast beim Nachtturnier ist. Der FC Weiler und der TSV Reichartshausen könnten so etwas wie die Geheimfavoriten sein. Generell sollte bei einem Hallenturnier aber der Spaß im Vordergrund stehen und die Turniere in Helmstadt beweisen seit Jahren, dass es ein gemütliches Zusammenkommen vieler bekannter Fußballer ist.