Fußball nonstop für Robin Menger Orlener zum Start der Bundesliga der Amputierten am Wochenende im Trikot des FSV Mainz 05++++Sein Vater Jürgen coacht+++Mission Titelverteidigung mit neuen Regeln von Stephan Neumann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Jürgen und Robin Menger sind Teil der Amputierten-Mannschaft des FSV Mainz 05. – Foto: Lukas Görlach (Archiv)

Taunusstein/Mainz. Fußball nonstop – für Robin Menger reiht sich ein Ereignis ans nächste. Mit den Kreisoberliga-Fußballern der SG Orlen, zu deren Trainerteam er zählt, durfte der 28-Jährige jetzt die Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga bejubeln. Kurz zuvor noch den Endspielsieg im Kreispokal über den TV Idstein. Mit im erfolgreichen SGO-Team: Sein älterer Bruder Marvin.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) geht es nun auf der linken Rheinseite für Robin Menger weiter. In der Bundesliga der Amputierten im Trikot des FSV Mainz 05. Das Ganze hat eine weitere familiäre Komponente: Sein Vater Jürgen ist als Coach mit von der Partie. Für den als Spieler und Trainer rund um Wiesbaden bestens bekannten 65-Jährigen ist das eine neue Fußball-Welt. In die er mit dem ihm eigenen fußballerischen Herzblut voll und ganz eingetaucht ist, nachdem sein Sohn Robin 2021 bei einem tragischen Unfall einen Teil des linken Beins verloren hatte.

Zwei Meistertitel mit Mainz 05 Zuletzt zwei Deutsche Meisterschaften mit Mainz 05 belegen eindrucksvoll die gewachsene Gemeinschaft im Team der Spielerinnen und Spieler, die ungeachtet ihrer individuellen Beeinträchtigungen auf dem Spielfeld Großes vollbringen. Die Mission Titelverteidigung ­ – zum Saisonauftakt heißen die 05-Gegner bei freiem Eintritt HSV und Fortuna Düsseldorf (Sa., 12.30 und 14.30 Uhr) sowie am Sonntag zwei Mal „Anpfiff Hoffenheim“ (10.30 und 14.30 Uhr) – erfolgt nun nach den neuen internationalen Regeln, „mit Großfeld, sechs Feldspielern plus Torwart, jetzt zwei Mal 25 Minuten Spielzeit sowie ohne Play-off-Modus“, erläutert Jürgen Menger. Die Mainzer, so viel steht fest, werden das Triple in Angriff nehmen.