Taunusstein/Mainz. Fußball nonstop – für Robin Menger reiht sich ein Ereignis ans nächste. Mit den Kreisoberliga-Fußballern der SG Orlen, zu deren Trainerteam er zählt, durfte der 28-Jährige jetzt die Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga bejubeln. Kurz zuvor noch den Endspielsieg im Kreispokal über den TV Idstein. Mit im erfolgreichen SGO-Team: Sein älterer Bruder Marvin.
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Am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 10.30 Uhr) geht es nun auf der linken Rheinseite für Robin Menger weiter. In der Bundesliga der Amputierten im Trikot des FSV Mainz 05. Das Ganze hat eine weitere familiäre Komponente: Sein Vater Jürgen ist als Coach mit von der Partie. Für den als Spieler und Trainer rund um Wiesbaden bestens bekannten 65-Jährigen ist das eine neue Fußball-Welt. In die er mit dem ihm eigenen fußballerischen Herzblut voll und ganz eingetaucht ist, nachdem sein Sohn Robin 2021 bei einem tragischen Unfall einen Teil des linken Beins verloren hatte.
Zwei Meistertitel mit Mainz 05
Zuletzt zwei Deutsche Meisterschaften mit Mainz 05 belegen eindrucksvoll die gewachsene Gemeinschaft im Team der Spielerinnen und Spieler, die ungeachtet ihrer individuellen Beeinträchtigungen auf dem Spielfeld Großes vollbringen. Die Mission Titelverteidigung – zum Saisonauftakt heißen die 05-Gegner bei freiem Eintritt HSV und Fortuna Düsseldorf (Sa., 12.30 und 14.30 Uhr) sowie am Sonntag zwei Mal „Anpfiff Hoffenheim“ (10.30 und 14.30 Uhr) – erfolgt nun nach den neuen internationalen Regeln, „mit Großfeld, sechs Feldspielern plus Torwart, jetzt zwei Mal 25 Minuten Spielzeit sowie ohne Play-off-Modus“, erläutert Jürgen Menger. Die Mainzer, so viel steht fest, werden das Triple in Angriff nehmen.
Menger auch Co-Trainer der Nationalmannschaft
Detlef Boche, über lange Jahre im Nachwuchsbereich der SG Orlen engagiert, zählt zum Trainerteam der 05er, kümmert sich um die Torhüter. Als Spieler zählt der Wiesbadener Moritz Goldschalt weiter zur Mainzer Mannschaft. Ihn hatte Robin Menger im Fitnessstudio kennengelernt und für den Amputierten-Fußball begeistert. Daneben ist Robin Co-Trainer der Nationalmannschaft, die bei der diesjährigen WM (von Costa Rica nach Mexiko verlegt) dabei ist. Jürgen Menger wird sich dieses Event als „Tourist“ nicht entgehen lassen. Doch zunächst dirigiert er am Samstag und Sonntag seine 05er.