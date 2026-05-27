Fußball-Niederbayern hofft auf den FC Ergolding

Es hängt für Fußball-Niederbayern viel davon ab, ob der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga schafft oder nicht. Wenn ja, sind sowohl der TV Geisenhausen wie auch der SV Hutthurm für die Bezirksliga qualifiziert und die Drittrunden-Begegnung am Freitagabend in Roßbach hat Makulatur. Außerdem würde ein möglicher Aufstieg der Heckner-Jungs bedeuten, dass im Kreis West sowohl ein weiterer Kreisliga-, wie auch Kreisklassen-Platz frei wird.
Am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) dürfen Schmidleitner, Skora, Bauer & Co. auf heimischen Rasen gegen den oberbayerischen Bezirksliga-Vizemeister FC Moosinning vorlegen. Das Rückspiel im Landkreis Erding geht am Samstag (18 Uhr) über die Bühne.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Mit Moosinning erwartet uns im Finale um die Landesliga sowohl spielerisch als auch körperlich der stärkste Widersacher. Wir brauchen nochmal mindestens dieselbe Atmosphäre wie im Halbfinale. Ich habe gelesen, dass in Niederbayern, der eine oder andere Verein vom Ausgang unserer Relegation profitieren könnte. Daher sind alle Niederbayern herzlich eingeladen, meine Jungs anzufeuern."
Personalien: Kilian Maul hat sich in den Urlaub verabschiedet. Aus diesem sind Ibrahim Mulaj und Ersatzkeeper Behar Gecaj zurück. Leon Fröhler und Donlan Osei-Tutu sind bekanntlich langzeitverletzt.