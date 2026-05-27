Fußball-Niederbayern hofft auf den FC Ergolding FCE erwartet heute Abend den FC Moosinning und will auf heimischen Rasen vorlegen von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Ergolding spielt gegen den FC Moosinning um den Aufstieg in die Landesliga – Foto: Paul Hofer

Verlinkte Inhalte präsentiert von LL-Relegation Ergolding Moosinning

Es hängt für Fußball-Niederbayern viel davon ab, ob der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga schafft oder nicht. Wenn ja, sind sowohl der TV Geisenhausen wie auch der SV Hutthurm für die Bezirksliga qualifiziert und die Drittrunden-Begegnung am Freitagabend in Roßbach hat Makulatur. Außerdem würde ein möglicher Aufstieg der Heckner-Jungs bedeuten, dass im Kreis West sowohl ein weiterer Kreisliga-, wie auch Kreisklassen-Platz frei wird.



Am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 18:30 Uhr) dürfen Schmidleitner, Skora, Bauer & Co. auf heimischen Rasen gegen den oberbayerischen Bezirksliga-Vizemeister FC Moosinning vorlegen. Das Rückspiel im Landkreis Erding geht am Samstag (18 Uhr) über die Bühne.







Heute, 18:30 Uhr FC Ergolding Ergolding FC Moosinning Moosinning 18:30 live PUSH



Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Mit Moosinning erwartet uns im Finale um die Landesliga sowohl spielerisch als auch körperlich der stärkste Widersacher. Wir brauchen nochmal mindestens dieselbe Atmosphäre wie im Halbfinale. Ich habe gelesen, dass in Niederbayern, der eine oder andere Verein vom Ausgang unserer Relegation profitieren könnte. Daher sind alle Niederbayern herzlich eingeladen, meine Jungs anzufeuern."



Personalien: Kilian Maul hat sich in den Urlaub verabschiedet. Aus diesem sind Ibrahim Mulaj und Ersatzkeeper Behar Gecaj zurück. Leon Fröhler und Donlan Osei-Tutu sind bekanntlich langzeitverletzt.











Christoph Ball (Trainer FC Moosinning): "Die beiden Duelle gegen Deggendorf haben jede Menge Körner gekostet. Am Ende war mit dem Elfmeterschießen eine Portion Glück dabei, unverdient war unsere Weiterkommen aber keineswegs. Mit Ergolding bekommen wir es nun mit einem Gegner zu tun, der eine sehr eingespielte Mannschaft hat, die technisch und körperlich gut ist. Unser Kontrahent hat sicherlich den Vorteil, dass er in der ersten Runde gegen Teisbach frühzeitig alles klarmachen konnte und daher nicht bis zum Schluss Vollgas geben musste. Wir haben versucht, uns gut zu regenerieren und sind überzeugt, dass wir in der Lage sind, es zu packen. Dafür brauchen wir in Ergolding ein gutes Ergebnis."



Personalien: Tobias Hartmann ist in den Urlaub aufgebrochen, dafür kehrt Maximilian Voelke wieder in den Kader zurück. Fabian Ulitzka wird mit großer Wahrscheinlichkeit erneut ausfallen.