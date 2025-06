Die Junioren des 1. FC Kleve sind in der NIederrheinliga-Quali gefordert. – Foto: Pascal Derks

Fußball-Nachwuchs steht am Sonntag unter Erfolgsdruck Für den Nachwuchs aus dem Kreis Kleve geht es um die Quli zur Niederrheinliga.

Am Sonntag hoffen die Junioren-Fußballer des 1. FC Kleve und SV Straelen, auf eine Leistungssteigerung. Denn es geht um die Qualifikation für die Niederrheinliga. Die B-Juniorinnen der JSG Walbeck/Auwel-Holt steigen jetzt ebenfalls in den Kampf um die begehrten Tickets ein. Ein Blick auf die Gegner und Anstoßzeiten.

Morgen, 11:00 Uhr Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 1. FC Kleve 1. FC Kleve 11:00 live PUSH Wenn die A-Junioren des 1. FC Kleve im zweiten Spiel der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga am Sonntag, 11 Uhr, beim Mülheimer FC zu Gast sind, muss ein Sieg her, um den Gruppensieg weiterhin aus eigener Kraft schaffen zu können. Während sich die Klever am ersten Spieltag mit einem 2:2 gegen den VfB Homberg begnügen mussten, kassierten die Mülheimer eine 2:6-Niederlage beim FC Kray, der nun in Homberg die Punkte vier, fünf und sechs einfahren kann.

In einer fast identischen Lage befinden sich die B-Junioren des 1. FC Kleve. Am Sonntag, 11 Uhr, empfängt die Mannschaft den SC Viktoria Anrath, der sich am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen die DJK Adler Union Frintrop einhandelte. Der 1. FC Kleve war parallel beim TSV Solingen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nun werden beide Klever Nachwuchsteams alles daransetzen wollen, eine Vorentscheidung im Kampf um Gruppenplatz eins zu verhindern.

Ganz düster sieht es für die B-Junioren des SV Straelen aus, die zur selben Anstoßzeit bei der SVG Neuss-Weissenberg zu Gast sind. Während sich der SV Straelen, der die Qualifikation mit dem jüngeren Jahrgang bestreitet, zum Auftakt mit 0:1 gegen den SuS Dinslaken verlor, gingen die Neusser mit 0:3 gegen den VfB Hilden leer aus. Eine Niederlage am zweiten Spieltag würde für beide Teams das vorzeitige Aus bedeuten. Juniorinnen steigen ein