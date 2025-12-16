Fußball-Nachwuchs spielt sich in Torrausch

Ein deutlicher 6:0-Erfolg, ein spektakulärer 21:0-Rekord und ein 13:4-Torfestival: Die Junioren-Teams des VfR Warbeyen, 1. FC Kleve und SV Straelen liefern zum Jahresende unglaubliche Ergebnisse in der Niederrheinliga und Grenzlandliga ab.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben eine Woche nach der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel der Niederrheinliga gegen den Verfolger MSV Duisburg nun eine Reaktion gezeigt. Im letzten Spiel des Jahres setzte sich der VfR mit 6:0 (3:0) gegen den Vorletzten Lohausener SV durch.

„Wir müssen jedes Spiel volle Power geben. Was passiert, wenn man eine Partie nur mit 70 oder 80 Prozent bestreitet, hat man letzte Woche gesehen“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen, der diesmal zufrieden war. „Das ganz klare Ziel war es, drei Punkte zu holen, um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. Nun freuen wir uns auf schöne Hallenturniere und ein Trainingslager. Im neuen Jahr wollen wir dann wieder angreifen.“

Robin Roovers brachte die Warbeyenerinnen mit ihrem Treffer in der zweiten Minute früh auf Kurs. Ein Doppelpack von Silja Peters (21., 26.) sorgte in der Folge für eine komfortable Halbzeitführung. In Durchgang zwei sorgten Maja Gesthuysen (44.), Stella Peerenboom (65.) und Marina Lohkamp (77.) mit ihren Treffern für den deutlichen Heimsieg und einen positiven Jahresabschluss.

Durch den deutlichen Heimsieg überwintert der VfR Warbeyen als Tabellenführer. Der Vorsprung auf den MSV Duisburg, der sich parallel zu einem 2:0-Erfolg beim noch punktlosen Schlusslicht TSV Solingen mühte, beträgt nur einen Zähler. „Als Trainer kann ich mich da nicht beschweren. Wir haben bisher eine gute Saison gespielt. Wir werden gemeinsam weiter arbeiten und wollen sehen, wohin wir uns noch entwickeln können“, so Denissen.

Kantersieg für Kleves B-Junioren

Ein kurioses Resultat kam in der Grenzlandliga der B-Junioren zustande. Mit einem 21:0 (9:0)-Erfolg über den Tabellenletzten Hamminkelner SV schob sich der 1. FC Kleve im letzten Spiel des Jahres noch an die Tabellenspitze und hübschte obendrein das eigene Torverhältnis auf. Die Tore erzielten Joshua Annang (5), Matteo Cagnazzo (4), Jannes Wels (3), Emil Oerding (3), Amir Ernst (2), Ameer Ahmed, Niklas van Betteray, Mats Ernst und Paul Fröscher. Mit Wels (elf Treffer), Annang, Cagnazzo und Oerding (jeweils zehn) führen nun vier Klever das Torjäger-Ranking der Spielklasse an.

Nur geringfügig weniger torreich ging es unter der Woche in der B-Junioren-Grenzlandliga zu. Dort gewann der Tabellenzweite SV Straelen sein Auswärtsspiel beim -achten Siegfried Materborn mit 13:4 (5:1). Leo Dasbach (5.), Lenny Swiniarski (18., 33., 36.) und Noah Dujmovic (40.) erzielten in Durchgang eins die Tore eins bis fünf. Nach der Pause ließen Swiniarski (43.), Marvin Verlegh (46., 65., 79.), Panajiotis Kosmeridis (48., 57.) und Mats Prang (52., 56.) acht weitere Treffer folgen. Für Siegfried Materborn betrieben Dreierpacker Prince Ngesang (28., 47., 53.) und Philipp van Stiphout (74.) Ergebniskosmetik.

Zwei weitere Siege für 1. FC Kleve-Jugend

In der Grenzlandliga der C-Junioren feierte der 1. FC Kleve einen 3:1 (1:1)-Sieg über das neue Schlusslicht Hamminkelner SV. Den frühen Rückstand aus der fünften Minute egalisierte Rohat Sevim nach einer Viertelstunde. In Durchgang zwei brachten Lukas Rehfeldt (47.) und Jonah Stobrawe (61.) die Klever Talente auf die Siegerstraße.

Nur zwei Tage später ließ der 1. FC Kleve noch einen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den Tabellensiebten GSV Moers folgen. Nach Toren von Stobrawe (16.), Philipp Baus (18.) und Ben Janßen (24.) standen die Weichen bereits zur Halbzeit auf Heimsieg für Rot-Blau. Lukas Rehfeldt ließ in der 43. Minute noch den vierten Treffer für den Tabellenzweiten folgen.

Der Drittletzte Siegfried Materborn verlor sein Kellerduell gegen Schlusslicht VfB Homberg mit 0:4 (0:1). Die Gäste aus Duisburg gingen mit dem Halbzeitpfiff (35.) in Führung. Mit drei weiteren Treffern (44., 46., 70.+3) machte der VfB nach dem Seitenwechsel alles klar.