Fußball mit Herz: FC Grünmettstetten unterstützt die Lebenshilfe

– Foto: Uli Bernhard

Das jährliche Stadtteilturnier in der Hohenberghalle in Horb ist weit mehr als nur ein sportliches Ereignis – es ist ein Ort der Begegnung, der Freude und des Miteinanders. Seit vielen Jahren gehört es hier ganz selbstverständlich dazu, auch an Menschen mit Handicap zu denken. Und oft sind es gerade die Spielerinnen und Spieler der Lebenshilfe Horb/Sulz, die mit ihren Einlagespielen die Herzen der Zuschauer im Sturm erobern und dafür besonders viel Applaus erhalten.

Für einen ganz besonderen Moment sorgte nun der FC Grünmettstetten. Mit viel Herzlichkeit überraschten die Vorstandsmitglieder Anna Wehle, Philipp Steimle und Raphael Singer beim Inklusionsturnier in Vollmaringen die Mannschaftsbetreuerin und unermüdliche Helferin Edith Straub mit einem Spendenscheck über 1500 Euro.

Die Freude bei den Spielerinnen und Spielern der Lebenshilfe war riesig – strahlende Gesichter und ehrliche Begeisterung machten deutlich, wie viel diese Unterstützung bedeutet. Sichtlich bewegt bedankte sich Edith Straub und versprach, dass die Spende dort ankommen wird, wo sie gebraucht wird – bei den Menschen, die mit so viel Herzblut dabei sind.