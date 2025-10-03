Fußball mit Helm – Geretsrieds Karpouzidis richtet Fokus auf Kreisliga

In der vorigen Saison ist die Reserve des TuS Geretsried trotz starker Rückrunde im Saisonendspurt ins Straucheln geraten. Den Elan hat das Team von Trainer Lukas Haustein allerdings in die neue Spielzeit mitgenommen – dort marschiert die Bayernliga-Reserve als einzige nach neun Spieltagen noch ungeschlagene Mannschaft in der Kreisliga 1 vorne weg. Und das darf gerne so bleiben, jedenfalls wenn es nach Niko Karpouzidis geht. „Es muss unser Ansporn sein, oben mitzuspielen“, betont der 27-jährige Bankkaufmann im Gespräch mit unserem Reporter Rudi Stallein.

Herr Karpouzidis, Gratulation zum 3:2-Sieg gegen Altenstadt. Das waren schwer erkämpfte drei Punkte …

Ja, das war tatsächlich nicht so leicht. Ich fand Altenstadt sehr stark, wenn man bedenkt, welche Platzierung sie aktuell haben. Wir hatten – ungewohnt für uns – wenig Ballbesitz, das hat es uns vor allem in der ersten Halbzeit schwer gemacht. Es war am Ende nicht unverdient, dass wir gewonnen haben. Aber bei einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen.

Der TuS II hat als einzige Mannschaft in der Liga noch nicht verloren. Woran liegt die gute Form?

Es macht einfach Spaß im Moment. Unser Trainer bereitet uns immer sehr gut vor. Und wir haben ja schon in der Rückrunde der vergangenen Saison sehr gut gespielt, das haben wir mitgenommen. Am Kader hat sich nicht viel verändert – wir haben Daniil Ozkan und Fabian Pech dazu bekommen. Das sind echte Verstärkungen, deshalb sind wir in der Breite brutal aufgestellt. Das macht sich bezahlt, wo wir jetzt auch viele Spieler an die Erste abgeben müssen.

Martin Grelics, der frühere TuS-Trainer, jetzt beim SV Münsing tätig, hat kürzlich erklärt, dass der TuS II sein Meisterschaftsfavorit Nummer eins sei. Stimmen Sie dem zu?

Ja, wenn man die aktuelle Tabelle sieht, auf jeden Fall. Ich denke, unser Ansporn muss es sein, oben mitzuspielen. Direkt zu sagen: Aufsteigen, das ist schon ein hartes Brett. Aber ich glaube, das wünscht sich jeder aus der Mannschaft.

Kann es nach diesem Start noch ein anderes Ziel geben?

Für mich persönlich nicht (lacht). Wir schauen natürlich immer von Spiel zu Spiel, aber wenn wir die Leistung und das Momentum, das wir gerade haben, beibehalten, dann spricht nichts dagegen. Aber die schwierigen Aufgaben kommen erst jetzt, vor allem gegen die Mannschaften, die unten drinstehen. Da müssen wir zeigen, dass wir zurecht oben stehen. Und: Jeder schaut auf die Tabelle, und jeder will den Ersten ärgern.

Sie waren bis zu Ihrer Kopfverletzung ein wichtiges Element in der Ersten Mannschaft, haben dann aber entschieden, sich auf die Reserve zu beschränken. Sind Sie traurig, wenn Sie sehen, dass Sie in der Bayernliga hätten dabei sein können?

Nein, traurig bin ich nicht. Ich freue mich für jeden, der in der Bayernliga spielt. Für mich stand das nach meiner Verletzung aber nicht zur Diskussion. Natürlich würde ich mich freuen, vielleicht einmal ein Spiel in der Bayernliga zu machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Der Fokus liegt für mich aber ganz klar auf der Zweiten Mannschaft.

Aber es ist nicht so, dass Sie wegen Ihrer Kopfverletzung noch Bedenken hätten?

Doch, eigentlich schon. Es ist in der Bayernliga doch ein anderes Niveau, da gehen die Spieler schon härter rein. In der Kreisliga kann ich Situationen manchmal anders lösen, als zum Kopfball zu gehen. Das ist in der Bayernliga nicht möglich.

Der Helm ist Ihr Markenzeichen geworden. Und wenn man sieht, wie sie teilweise zum Kopfball gehen, könnte man meinen, der Helm sitzt wie eine zweite Haut …

Eigentlich gar nicht (lacht). Ein präziser Kopfball geht leider nicht, weil der Helm abbremst. Ich habe das Gefühl, dass ich keinen Druck hinter den Ball bekomme.

Als der Schiri gegen Altenstadt abgepfiffen hat, war Ihre erste Bewegung, den Helm abzustreifen …

Ja, teilweise mache ich das auch während des Spiels. Wenn es 30 Grad hat, dann habe ich gefühlt 80 Grad unter dem Helm (lacht). Da brennt der Kopf schon.

Aber gesundheitlich gibt es kein Handicap mehr?

Ja, soweit schon. Mit dem Kopf habe ich keine Probleme. Das Ohr ist noch ein Thema, aber das geht auch nicht ganz weg. Deshalb ist der Helm vor allem ein Schutz für mein Ohr. Wenn ich da einen Schlag draufbekomme, besteht die Gefahr, dass ich nichts mehr hören kann.

Nochmal zurück zu Ihrer Mannschaft. Da sind Sie jetzt mit ihren 27 Jahren einer der Erfahrenen, die die jungen Spieler führen müssen. Wie sehen Sie diese Rolle?

Ja, das stimmt schon – zusammen mit Marc Thiess und Christoph Klein. Dass man im Spiel mal ein paar Kommandos gibt, ist normal. Aber die Jungs machen das gut, die nehmen auch vieles an. Deswegen klappt es aktuell auch so gut.