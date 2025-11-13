Fußball-Methusalem Tolga Polat führt derzeit ein Doppelleben

Mit bald 43 Jahren fährt Tolga Polat fußballerisch zweigleisig. Der Trainer des Kreisligisten FSV Rheinfelden II hilft auch bei Bezirksligist BW Murg als Stürmer aus – und zeigt sich immer noch treffsicher.

Da ist ganz schön was zusammengekommen: SV Blau-Weiss Murg, SV 08 Laufenburg, FC Steinen-Höllstein, SV Weil, FV Lörrach, SV Muttenz, FSV Rheinfelden, DTFV Bad Säckingen, Spvgg. Brennet-Öflingen, FC Wallbach, FC 08 Bad Säckingen. Bei diesen Vereinen hat Tolga Polat gespielt, seit er in der Murger Jugend seine fußballerische Laufbahn begonnen hat. Ein Wandervogel? „Nein, das sehe ich nicht so“, entgegnet Tolga Polat. Ein Methusalem? „Da stimme ich eher zu“, sagt der Stürmer-Routinier und schmunzelt.

In wenigen Tagen feiert Polat seinen 43. Geburtstag, für ihn ist das „nur eine Zahl“, sie bedeute ihm „nicht so viel“. Vom fußballerischen Standpunkt aus müsste er eigentlich schon auf seinem Altenteil sitzen, doch das dauert noch. Der Routinier des SV Blau-Weiss Murg zählt zu den ältesten Spielern dieser Bezirksliga-Saison, „und ich habe immer noch meinen Spaß dabei“, betont Polat.