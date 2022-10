Fußball mal ganz anders

Der VfL Güldenstern Stade, die Fußballabteilung des VfL Stade, bewarb sich Anfang September mit einem Sport- und Bewegungscamp beim Landessportbund Niedersachsen, um dafür Fördermittel zu bekommen. Die Bewerbung bezog sich auf das Förderprogramm "Startklar in die Zukunft". Dieses Programm ist vom Land Niedersachsen zur Unterstützung der Sportvereine wegen der Corona-Folgen initiiert worden. "Am 20. September 2022 hat uns der Landessportbund Niedersachsen tatsächlich zum ersten Mal ein Bewegungscamp für die erste Herbstferienwoche bewilligt und Fördermittel in Aussicht gestellt", sagt Abteilungsleiter Torben Milbredt. Der Erhalt der Fördermittel ist an Voraussetzungen geknüpft.

Kinder haben eine Woche volles Vormittagsprogramm

Nichtsdestotrotz wollen die Fußballer das Bewegungscamp vom 17. Oktober bis 21. Oktober in der ersten Woche der Herbstferien anbieten. Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren werden täglich von 9 bis 12 Uhr auf dem Vereinsgelände in Ottenbeck fußballerisch und bewegungstechnisch gefordert, gefördert und natürlich bespaßt."Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme am Camp nicht erforderlich. Außerdem wird das Camp an allen fünf Vormittagen kostenlos angeboten", sagt Milbredt. Die Anmeldung gilt für alle Tage einheitlich.

Im Bewegungscamp werden mehrere Stationen für die Teilnehmer altersgerecht angeboten, die sich um Fußball und Leichtathletik drehen. Beispielsweise gibt es ein Minitorturnier, Dribblingparcours, Staffelwettbewerbe oder ein Mini-Fünfkampf. Zusätzlich soll der Abenteuer- und der Entdeckungsgeist bei einer spannenden Jugendrally, wie eine Schnitzeljagd, gefördert werden.