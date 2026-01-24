 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Kevin Gleißner (r.), hier noch im Trikot des SC Paderborn II, greift in der Rückrunde beim TSV Steinbach Haiger an. © Manfred Lindau
Fußball lockt 20-jährigen Mittelhessen zurück in die Heimat

Teaser RL SÜDWEST: +++ Das Wiedersehen mit Freunden und Familie lockt den Solmser Kevin Gleißner heim. Beim TSV Steinbach Haiger greift der Stürmer neu an – und lebt seinen Traum weiter +++

Wetzlar. Vor gut zweieinhalb Jahren hatte der Wechsel des damals 17-jährigen Kevin Gleißner auch für einige Tränen bei seiner Familie gesorgt. Vor allem Papa Andreas hatte mit gleich zwei Herzen in seiner Brust zu kämpfen. Zum einen die Freude für seinen Sohn, dass dieser seinem Traum vom Profifußball einen Schritt näher kam. Zum anderen aber auch das Fünkchen Wehmut darüber, dass sein Kind von nun an nicht mehr jeden Tag da sein würde. Dass sich das Leben der gesamten Familie Gleißner plötzlich ändern würde. „Es ist schwer, weil ich vieles hier lasse. Ich weiß aber auch, dass ich nicht ganz weg bin“, hatte der seinerzeit 17-Jährige durchaus ehrlich über den Wechsel gesprochen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

