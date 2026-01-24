Fußball lockt 20-jährigen Mittelhessen zurück in die Heimat

Wetzlar. Vor gut zweieinhalb Jahren hatte der Wechsel des damals 17-jährigen Kevin Gleißner auch für einige Tränen bei seiner Familie gesorgt. Vor allem Papa Andreas hatte mit gleich zwei Herzen in seiner Brust zu kämpfen. Zum einen die Freude für seinen Sohn, dass dieser seinem Traum vom Profifußball einen Schritt näher kam. Zum anderen aber auch das Fünkchen Wehmut darüber, dass sein Kind von nun an nicht mehr jeden Tag da sein würde. Dass sich das Leben der gesamten Familie Gleißner plötzlich ändern würde. „Es ist schwer, weil ich vieles hier lasse. Ich weiß aber auch, dass ich nicht ganz weg bin“, hatte der seinerzeit 17-Jährige durchaus ehrlich über den Wechsel gesprochen.