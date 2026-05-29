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Fußball live: Wird Brensbach zum Partycrasher für Höchst?
Einen Sieg ist der TSV Höchst von der Meisterschaft in der KOL Dieburg/Odenwald entfernt +++ Der Gegner: die SSV Brensbach, die noch eine Rechnung offen hat +++ Sonntag, live beim Echo!
Mehr Spannung geht nicht. Der TSV Höchst, aktuell Tabellenführer der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Auswärtssieg am letzte Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) haben die Höchster den direkten Wiederaufstieg in die Gruppenliga sicher. Der Gegner? Die SSV Brensbach, die noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen hat. Lässt der TSV Punkte liegen, lauern die TSG Steinbach und Hassia Dieburg (alle drei Spiele in unserem Liveticker) auf ihre Chance.
Das Echo überträgt das komplette Höchster Meisterschaftsfinale live! Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und Benni Knöll.