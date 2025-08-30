Fußball Live: Wer holt in der A-Liga den ersten Dreier?

Wetzlar. Kaum hat die Fußball-A-Liga Wetzlar so richtig an Fahrt aufgenommen, ist bei diesen zwei Teams bereits Druck auf dem Kessel: Sowohl der FC Schöffengrund als auch Eintracht Wetzlar haben im bisherigen Saisonverlauf schon am Dreier geschnuppert – gereicht hat es für einen Sieg aber bei beiden noch nicht. Ein Zähler aus zwei Partien stehen für den FCS zu Buche, null Punkte aus vier Matches für die Eintracht. Bei wem platzt am Sonntag ab 16 Uhr der Knoten? Sie sehen es exklusiv und in voller Länge bei Fußball Live. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter André Besler und Experte Max Aster.