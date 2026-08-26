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Ligavorschau
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Fußball Live: Wallau und Breidenstein fiebern Derby entgegen
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Zwei Stürmer mit ausgeprägtem Torhunger und ein mit Spannung erwartetes Derby: In der A-Liga Biedenkopf empfängt der FV Wallau den TuSpo Breidenstein – im Stream bei Fußball Live +++
Biedenkopf-Wallau. Daniel Gruber und Jonas Schmidt stehen in der Torjägerliste der A-Liga Biedenkopf an der Spitze. Nun treffen die beiden Angreifer aufeinander, wenn der FV Wallau den TuSpo Breidenstein am Sonntag, 30. August (15 Uhr), zum Derby am Erlenacker erwartet. Nach dem 1:5 am letzten Spieltag sind die Breidensteiner sicherlich auf Wiedergutmachungstour. Der FVW bestreitet hingegen mit einem 3:3 im Gepäck das Heimspiel. Kommentiert wird die Partie im Stream bei Fußball Live von Sportreporter Hendrik Erb und dem Experten Jens Heim.