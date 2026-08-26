Fußball Live: Wallau und Breidenstein fiebern Derby entgegen

In der Fußball-A-Liga Biedenkopf empfängt der FV Wallau den TuSpo Breidenstein. Sehen Sie das Spiel live im Stream auf mittelhessen.de am 30. August ab 15 Uhr. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Biedenkopf-Wallau. Daniel Gruber und Jonas Schmidt stehen in der Torjägerliste der A-Liga Biedenkopf an der Spitze. Nun treffen die beiden Angreifer aufeinander, wenn der FV Wallau den TuSpo Breidenstein am Sonntag, 30. August (15 Uhr), zum Derby am Erlenacker erwartet. Nach dem 1:5 am letzten Spieltag sind die Breidensteiner sicherlich auf Wiedergutmachungstour. Der FVW bestreitet hingegen mit einem 3:3 im Gepäck das Heimspiel. Kommentiert wird die Partie im Stream bei Fußball Live von Sportreporter Hendrik Erb und dem Experten Jens Heim.