Fußball live: VfR will Aufstiegsambitionen zeigen

Bensheim. Anfang September trafen die TSV Auerbach und der VfR Fehlheim zuletzt in der Gruppenliga aufeinander und trennten sich mit 2:2. Damals war Fehlheim Fünfter, Auerbach Sechster. An der Tabellensituation hat sich vor dem Rückspiel wenig geändert, wohl aber an der Ausgangslage. Während der VfR (Vierter) nach wie vor Aufstiegs-Ambitionen hegt, kann die TSV (Siebter) recht beruhigt die nächste Gruppenliga-Saison planen, wenn sie sich nicht gerade eine Negativserie leistet. Wer sich im Bensheimer Derby an diesem Sonntag (15 Uhr) die Punkte sichert, zeigt Echo online im Live-Stream.
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Zehn Punkte aus vier Pflichtspielen, dazu der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale: Der VfR ist gut gestartet nach der Winterpause. An das Hinspiel erinnert sich Trainer Sebastian Lindner nicht so gerne. Zwar habe seine Auswahl „eigentlich nicht viel zugelassen“. Aber die eigene Chancenverwertung sei, trotz dominantem Auftritt, Grund für den ausgebliebenen Sieg gewesen. Zum damaligen Ergebnis findet Lindner klare Worte: „Das war ernüchternd und zwei verlorene Punkte.“ Immerhin schaffte es seine Elf, einen 0:2-Rückstand noch wettzumachen. Mit Blick auf den Gegner sagt Lindner: „Man sieht eine Entwicklung; es ist eine sehr junge Mannschaft mit riesen Potenzial.“ Dennoch ist das Ziel klar: drei Punkte.
Auch Auerbach hatte in der ersten Hälfte der Saison mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen. „Auf ein sehr gutes Spiel ist immer ein relativ schlechtes Spiel gefolgt“, beschreibt Trainer Peter Brandenburger die Formkurve seiner Mannschaft. Seit Ende der Winterpause scheinen die Leistungen aber zu stimmen. Drei Siege aus drei Spielen sprechen für sich. Vor allem das 4:2 beim SV Fürth hatte für gute Stimmung gesorgt. Mit Augenmerk auf die restliche Saison sei der Blick aber eher nach unten gerichtet, berichtet Brandenburger: „Für uns ist es wichtig, den Abstand nach unten so groß wie möglich zu halten oder vielleicht auch zu vergrößern.“
Welche Mannschaft ihre Formkurve bestätigen kann und wer nach dem Spiel seinem Saisonziel ein Stück näher gerückt ist, zeigt Echo online am Sonntag ab 15 Uhr live im Stream.