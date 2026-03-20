Fußball live: VfR will Aufstiegsambitionen zeigen In der Gruppenliga ist die TSV Auerbach zurzeit gut drauf +++ Jetzt kommt der Nachbar VfR Fehlheim +++ Echo online überträgt am Sonntag ab 15 Uhr das Bensheimer Stadtderby live von Henry Metz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

150 Zuschauer sahen das Bensheimer Derby der Fußball-Gruppenliga zwischen dem VfR Fehlheim (Tuan Stefanov) und der TSV Auerbach (Mustafa Hami). Der Endstand: 2:2. Am Sonntag steigt das Rückspiel, Echo online überträgt live. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

Bensheim. Anfang September trafen die TSV Auerbach und der VfR Fehlheim zuletzt in der Gruppenliga aufeinander und trennten sich mit 2:2. Damals war Fehlheim Fünfter, Auerbach Sechster. An der Tabellensituation hat sich vor dem Rückspiel wenig geändert, wohl aber an der Ausgangslage. Während der VfR (Vierter) nach wie vor Aufstiegs-Ambitionen hegt, kann die TSV (Siebter) recht beruhigt die nächste Gruppenliga-Saison planen, wenn sie sich nicht gerade eine Negativserie leistet. Wer sich im Bensheimer Derby an diesem Sonntag (15 Uhr) die Punkte sichert, zeigt Echo online im Live-Stream.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:00 PUSH Diesmal will der VfR Fehlheim alle Punkte Zehn Punkte aus vier Pflichtspielen, dazu der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale: Der VfR ist gut gestartet nach der Winterpause. An das Hinspiel erinnert sich Trainer Sebastian Lindner nicht so gerne. Zwar habe seine Auswahl „eigentlich nicht viel zugelassen“. Aber die eigene Chancenverwertung sei, trotz dominantem Auftritt, Grund für den ausgebliebenen Sieg gewesen. Zum damaligen Ergebnis findet Lindner klare Worte: „Das war ernüchternd und zwei verlorene Punkte.“ Immerhin schaffte es seine Elf, einen 0:2-Rückstand noch wettzumachen. Mit Blick auf den Gegner sagt Lindner: „Man sieht eine Entwicklung; es ist eine sehr junge Mannschaft mit riesen Potenzial.“ Dennoch ist das Ziel klar: drei Punkte.