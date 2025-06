Fußball live: TSV Gau-Odernheim will Aufstiegsparty zuhause

Gau-Odernheim. Ein Sieg und der historische Aufstieg wäre in trockenen Tüchern. Gewinnen, egal wie und egal wie hoch. Das ist das sehr simple Rezept für den TSV Gau-Odernheim am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Krimi um den Oberliga-Aufstieg gegen den FSV Jägersburg. Der TSV wollte genau diese Ausgangssituation haben. Mit einem 1:1 (0:0) bei der SG Mülheim-Kärlich ist Gau-Odernheim am Sonntag in die Aufstiegsrunde gestartet und hat den perfekten Grundstein für eine Aufstiegsparty zuhause gelegt.

>>> Hier geht es zum Livestream (€).