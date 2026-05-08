 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Fußball live: SV Hummetroth gegen FC Eddersheim gefordert

Auf den SV Hummetroth wartet mit dem Tabellenzweiten FC Eddersheim eine schwere Aufgabe im Abstiegskampf der Hessenliga +++ Echo online überträgt die Partie aus Erbach live im Stream

von Redaktion · Heute, 16:49 Uhr · 0 Leser
Artikelbild Fußball Live - SV Hummetroth - FC Eddersheim
Artikelbild Fußball Live - SV Hummetroth - FC Eddersheim – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Erbach. Was für ein Duell in der Hessenliga: Die einen kämpfen um den Klassenerhalt, den anderen ist die Aufstiegsrelegation kaum noch zu nehmen. Der SV Hummetroth (12.) trifft am Samstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Erbacher Sportpark auf den Tabellenzweiten FC Eddersheim.

Hummetroth muss dringend Punkten

Nach zuletzt zwei Siegen (7:1 gegen den 1. Hanauer FC und 3:1 gegen den SV Darmstadt 98 II) mussten die Odenwälder beim 2:4 bei Tuba Pohlheim wieder eine Niederlage einstecken. Da der Abstand auf den derzeitigen Abstiegsrelegationsplatz auf vier Punkte geschrumpft ist, muss der SVH dringend punkten. Die Gäste haben eine andere Ausgangssituation: Bei noch vier ausstehenden Spielen steht der FC Eddersheim mit zehn Punkten Vorsprung komfortabel auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
19:00

Die Vorzeichen sind vielversprechend: Mit einem Sieg könnte der SV Hummetroth einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, der FC Eddersheim hingegen sicher für die Aufstiegsrelegation planen. Die Partie wird live bei Echo online übertragen.