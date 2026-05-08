Fußball live: SV Hummetroth gegen FC Eddersheim gefordert

Artikelbild Fußball Live - SV Hummetroth - FC Eddersheim – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Erbach. Was für ein Duell in der Hessenliga: Die einen kämpfen um den Klassenerhalt, den anderen ist die Aufstiegsrelegation kaum noch zu nehmen. Der SV Hummetroth (12.) trifft am Samstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Erbacher Sportpark auf den Tabellenzweiten FC Eddersheim.

Hummetroth muss dringend Punkten

Nach zuletzt zwei Siegen (7:1 gegen den 1. Hanauer FC und 3:1 gegen den SV Darmstadt 98 II) mussten die Odenwälder beim 2:4 bei Tuba Pohlheim wieder eine Niederlage einstecken. Da der Abstand auf den derzeitigen Abstiegsrelegationsplatz auf vier Punkte geschrumpft ist, muss der SVH dringend punkten. Die Gäste haben eine andere Ausgangssituation: Bei noch vier ausstehenden Spielen steht der FC Eddersheim mit zehn Punkten Vorsprung komfortabel auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.